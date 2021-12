Le gouverneur de Pennsylvanie oppose son veto à une mesure visant à accroître la transparence des programmes scolaires

Le gouverneur Tom Wolf a opposé son veto mercredi à une loi qui aurait permis aux parents d’examiner de plus près ce que leurs enfants apprennent à l’école.

Wolf a fait valoir dans son message de veto que les exigences du projet de loi 1332 selon lesquelles les écoles publiques donnent aux parents un accès en ligne au matériel de classe sont « trop lourdes » et ont affirmé des arrière-pensées derrière « l’imposition dangereuse et nuisible ».

« Sous couvert de transparence, cette législation politise ce qui est enseigné dans nos écoles publiques », a écrit Wolf. « Les réglementations de l’État adoptées par le Conseil national de l’éducation exigent déjà que les écoles publiques fournissent aux parents et aux tuteurs des programmes de cours et du matériel pédagogique sur demande. De plus, les manuels sont adoptés par les commissions scolaires lors de réunions ouvertes au public.

« Par conséquent, exiger de toutes les écoles publiques qu’elles publient sur leur site Web les détails de chaque manuel, programme de cours ou résumé écrit de chaque cours, et les normes académiques pertinentes pour chaque cours est non seulement redondant, mais excessivement contraignant. »

Wolf a déclaré que « les exigences onéreuses de ce projet de loi incombent aux éducateurs » qui devraient se concentrer sur des questions plus importantes, et a souligné des « groupes d’actionnaires » anonymes dans l’opposition.

« Cette législation est une tentative à peine voilée de restreindre les instructions véridiques et de censurer le contenu reflétant diverses cultures, identités et expériences », a écrit Wolf. « Mon administration s’engage à créer un environnement d’apprentissage sûr pour tous les étudiants, et nous ne participerons pas à cette imposition dangereuse et nuisible. »

L’Assemblée générale contrôlée par les républicains a approuvé HB 1332 la semaine dernière au milieu d’une réaction des parents dans de nombreux districts scolaires publics à travers le pays sur des questions telles que la théorie critique de la race, les livres sexuels graphiques, le programme d’éducation sexuelle et l’endoctrinement politique.

Le représentant Andrew Lewis, R-Dauphin, a déclaré qu’il avait présenté le projet de loi à la demande de parents surpris par ce que leurs enfants apprenaient à l’école. Le projet de loi aurait obligé les écoles de Pennsylvanie à publier en ligne un aperçu du programme d’études en ligne pour examen public, et aurait spécifiquement chargé les principaux administrateurs – et non les éducateurs – de conserver les informations.

« À partir de l’année scolaire 2022-2023 et chaque année par la suite, une entité scolaire doit publier un lien Internet ou un titre pour chaque manuel utilisé par l’entité scolaire, un programme de cours ou un résumé écrit de chaque cours d’enseignement et les normes académiques de l’État pour chaque cours d’enseignement offert par l’entité scolaire sur son site Internet accessible au public », indique le projet de loi.

La législation se serait appliquée à «un district scolaire, une unité intermédiaire, une école professionnelle et technique de la région, une école à charte, une cyber-école à charte ou une école à charte régionale».

Lewis a répondu au veto de Wolf dans une vidéo sur Facebook.

« J’ai entendu des parents qui ne savaient pas ce que leurs enfants apprendraient à l’école jusqu’à ce que les devoirs soient ramenés à la maison, et ils ont été surpris et offensés par ce matériel », a-t-il déclaré. « J’ai entendu des parents qui ont dû déposer des demandes de droit de savoir lorsqu’ils ont demandé de savoir ce que leurs enfants apprenaient à l’école ou ce que leurs enfants allaient apprendre à l’école.

«La réglementation de la Pennsylvanie exige déjà que les districts scolaires mettent les programmes à la disposition des parents. Le problème, c’est que cela ne nous dit pas comment ils doivent rendre cette information disponible. Certaines écoles demandent aux parents de déposer des demandes de droit de savoir. Certaines écoles disent aux parents que vous devez fixer une date et une heure et conduire jusqu’au district scolaire pour vous asseoir et comprendre cette information au milieu d’un emploi du temps chargé et chargé.

« C’est incroyable et c’est archaïque. C’est quelque chose qui doit changer.

Lewis a déclaré que la véritable raison du veto est que les démocrates veulent empêcher les parents de voir ce que leurs enfants apprennent à l’école, et il a réprimandé les allégations de Wolf sur les motivations douteuses derrière son projet de loi.

« Le projet de loi ne dit rien sur les cultures, les identités et les expériences », a déclaré Lewis. «Mais le gouverneur en a fait un problème culturel dans son message de veto. Cela n’a aucun sens.

« D’une manière ou d’une autre … il est maintenant dangereux et nocif pour les parents de découvrir ce que leurs enfants vont apprendre à l’école la prochaine année scolaire », a déclaré Lewis. « C’est inacceptable, c’est flagrant. »