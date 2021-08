Le gouverneur de Sao Paulo demande un changement de date pour le Grand Prix · .

in

Au sommaire : le Grand Prix de Sao Paulo se déroulera à pleine capacité avec des masques obligatoires, a déclaré le gouverneur de Sao Paulo Joao Doria.

En bref

Le gouverneur de Sao Paulo demande un changement de date de course

Le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, a annoncé hier lors d’une conférence de presse que le Grand Prix de Sao Paulo se déroulerait à pleine capacité avec des masques obligatoires pour tous les fans présents.

Doria a également confirmé que la ville avait demandé à la Formule 1 de déplacer la date du Grand Prix de Sao Paulo du week-end du 7 novembre au week-end suivant du 14 novembre, afin de coïncider avec le jour de la proclamation de la République du Brésil – une fête nationale observée ce qui suit Lundi.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le Brésil a subi le plus grand nombre de victimes du coronavirus covid-19 de tous les pays à l’exception des États-Unis d’Amérique, avec plus de 568 000 décès enregistrés.

Ferrari va bénéficier d’un temps supplémentaire en soufflerie – Binotto

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, pense que Ferrari tirera un petit avantage du temps supplémentaire qui lui est imparti par le règlement en raison de sa sixième place au championnat des constructeurs de la saison dernière, mais que cela ne changera pas la donne.

“La soufflerie, en termes d’équilibre ou de performance, si nous la regardons évidemment pour la position que nous avons terminée l’année dernière, nous avons un peu plus de temps à la soufflerie”, dit Binotto.

« Le temps supplémentaire dont nous disposons correspond à ce que nous appelons une ‘session’ en soufflerie sur toute la saison. C’est donc une session supplémentaire et normalement une attente est une semaine de développement. Et normalement, une semaine de développement est inférieure à 0,1 seconde par tour. Alors oui, c’est certainement un avantage, mais c’est moins de 0,1 seconde par tour. Toujours important, toujours heureux de l’avoir, pas à cause du résultat de l’année dernière, parce que c’est quelque chose que nous avons en 2021. Mais je ne pense pas que cela change la donne. Ce n’est pas.”

Annonce |

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Ware trouve la paix et le bonheur tant recherchés grâce à la course (IndyCar)

“Autant que NASCAR est ma maison et où en est ma carrière en ce moment, j’ai une grande passion pour les courses sur route, les courses de voitures de sport et l’INDYCAR. J’adorerais être ici à un moment donné de ma carrière à plein temps. Je dois continuer à faire ce que je fais et garder les portes ouvertes.”

Jehan Daruvala : Mes plus grandes influences (Formule 2)

“Fernando Alonso serait ma plus grande influence en course automobile. J’ai commencé à regarder la Formule 1 vers l’âge de sept ou huit ans et c’est lorsqu’il a remporté les championnats avec Renault.”

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 35 ans aujourd’hui, Mario Andretti remportait la manche Pocono 500 de la série CART Indycar

