Le gouverneur de Virginie Northam signe le projet de loi sur la légalisation de la marijuana, la possession légale commence le 1er juillet ⋆ .

Les résidents de Virginie à partir de cet été pourront légalement posséder de la marijuana, après que le gouverneur démocrate Ralph Northam ait signé le projet de loi.

“À compter du 1er juillet 2021, qui ne compte que dans 71 jours, la Virginie ne surveillera plus les adultes pour possession de petites quantités de marijuana”, a déclaré Northam mercredi lors de la signature du projet de loi, selon The Virginia Star. «Ce que cela signifie vraiment, c’est que les gens ne seront plus arrêtés ou ne seront plus pénalisés pour possession simple qui les suivra et affectera leur vie.»

La Virginie devient le premier État du sud à adopter un projet de loi sur la légalisation de la marijuana.

Le projet de loi adopté par l’Assemblée de Virginie plus tôt dans le mois permet aux résidents de Virginie de 21 ans et plus de posséder jusqu’à une once de marijuana.

Les résidents de Virginian pourront également jusqu’à quatre plants de cannabis à condition qu’ils soient correctement enregistrés et documentés avec le nom du résident, le permis de conduire et une note indiquant le but de la plante. Cependant, l’usine ne peut pas être à la vue du public, selon CNN.

Les républicains de Virginie se sont opposés au projet de loi, aucun ne votant en faveur de son adoption.

