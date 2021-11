Le gouverneur de Washington ordonne le passage de la flotte de l’État aux véhicules électriques

Alors que Seattle se fixe de grands objectifs d’électrification, Washington adopte une augmentation des frais de véhicule électrique. (Photo via la ville de Seattle)

L’énorme parc de véhicules appartenant à l’État de Washington commencera le passage à l’électricité dans le but d’avoir toute la flotte entièrement électrique d’ici 2040, en vertu d’un décret signé par le gouverneur Jay Inslee.

L’ordre décrit les objectifs cibles spécifiques pour l’ensemble des quelque 5 000 véhicules de l’État, des chasse-neige aux véhicules de patrouille des soldats de l’État. Globalement, il prévoit que 40 % de la flotte passera à l’électrique d’ici 2025 ; puis à 75 % d’ici 2030 et se terminant à 100 % de conformité cinq ans plus tard.

L’arrêté accorde une certaine latitude aux échéances et aux types de véhicules pour les camions moyens et lourds appartenant à l’État.

En vertu de l’ordonnance, 30 % des gros véhicules doivent être électriques d’ici 2030, pour atteindre 100 % d’ici 2040. Si les véhicules électriques ne sont pas disponibles pour certaines applications, les agences d’État doivent rechercher « l’option la moins polluante et la plus rentable, y compris, mais sans s’y limiter, les véhicules électriques hybrides rechargeables et les technologies de pile à combustible à hydrogène.

Inslee, qui a publié la déclaration lors de sa participation à la conférence sur le climat COP26 à Glasgow, en Écosse, a déclaré que l’ordre de la flotte correspond aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

« Avec le reste des dirigeants ici et ceux partout ailleurs aujourd’hui qui sont engagés dans ce combat, nous mènerons la charge de la décarbonisation du secteur des transports », a déclaré Inslee dans un communiqué.

Les objectifs de la flotte de l’État s’alignent sur les objectifs recherchés par la législature de l’État que tous les nouveaux véhicules vendus à Washington soient électriques d’ici 2030. De plus, l’État prévoit de mettre en service son premier ferry électrique hybride en 2025 et organise un concours de dénomination pour le nouveau bateau. . Le nouveau navire pourra contenir jusqu’à 144 voitures et 1 500 personnes.

