Le gouverneur démocrate de Caroline du Nord oppose son veto à l’abrogation du permis de pistolet ⋆ .

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a opposé son veto à un projet de loi lundi qui aurait éliminé les permis de pistolet dans l’État.

House Bill 398 aurait abrogé l’exigence d’obtenir un permis d’achat de pistolet auprès d’un bureau du shérif avant d’acheter ou de transférer un pistolet. Les sponsors du projet de loi ont déclaré qu’il s’agissait d’une étape inutile dans le processus d’autorisation de pistolet, mais Cooper et d’autres démocrates ont déclaré que cela pourrait permettre aux mauvaises personnes d’obtenir plus facilement des armes à feu.

“Les lois sur les permis d’armes à feu réduisent les homicides et les suicides par arme à feu et réduisent la disponibilité des armes à feu pour les activités criminelles”, a déclaré Cooper dans un communiqué lundi. « À une époque où la violence armée augmente, nous ne pouvons pas nous permettre d’abroger un système qui fonctionne pour sauver des vies. Le législateur devrait se concentrer sur la lutte contre la violence armée au lieu de faire en sorte qu’il soit plus facile pour les armes de se retrouver entre de mauvaises mains. »

Une personne qui souhaite acheter une arme de poing auprès d’un détaillant doit obtenir un permis de pistolet auprès du bureau du shérif local en vertu de la loi de la Caroline du Nord. Le shérif doit effectuer une vérification des antécédents par le biais du système fédéral de vérification instantanée des antécédents criminels (NICS) et une vérification supplémentaire des antécédents criminels par le biais du bureau administratif de la Cour de Caroline du Nord. La loi fédérale, cependant, exige que les titulaires de permis d’armes à feu fédéraux effectuent également une vérification des antécédents criminels par le biais du NICS.

Le président de la Chambre, Tim Moore, R-Cleveland, a déclaré que le veto de Cooper bloque les « droits constitutionnels fondamentaux » des Nord-Caroliniens en vertu du deuxième amendement.

“Au plus fort de la pandémie, de nombreux Caroliniens du Nord ont estimé qu’ils devaient acheter une arme de poing pour leur protection personnelle, mais ils étaient confrontés à un problème: les services du shérif étaient surchargés de demandes de permis d’achat de pistolets”, a déclaré Moore dans un communiqué. « Ce projet de loi aurait fourni une avenue à ces personnes. »

Le Sénat a approuvé la mesure la semaine dernière, 27-20. La Chambre a voté 69-48 le 5 mai pour approuver la mesure.

La sénatrice Natasha Marcus, D-Mecklenburg, a déclaré qu’elle avait voté contre le projet de loi car il supprime la dernière couche de protection pour empêcher “les personnes dangereuses d’acheter des armes à feu”. Elle a dit que cela créerait une échappatoire pour les criminels ou les personnes souffrant de troubles mentaux pour obtenir les armes.

Cependant, le sénateur Chuck Edwards, R-Henderson, a déclaré que les permis avaient été créés pendant l’ère Jim Crow pour “garder les armes à feu à l’écart des Noirs, et les données montrent que les candidats noirs sont toujours rejetés à un taux plus élevé que les candidats blancs”.