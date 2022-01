Le gouverneur démocrate de Washington Inslee veut faire du mensonge un crime dans certaines circonstances

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le gouverneur démocrate de Washington, Jay Inslee, appelle les législateurs de l’État à feuilles persistantes à criminaliser le fait de mentir sur les résultats des élections pour « des élus ou des candidats à une fonction publique ».

« Il ne devrait pas être légal dans l’État de Washington que des élus ou des candidats à un poste mentent volontairement sur ces résultats électoraux », a déclaré Inslee, selon un rapport du Seattle Times.

Le gouverneur Jay Inslee prend la parole lors de la cérémonie d’inauguration avant la soirée d’ouverture de la franchise de hockey de la LNH, le Seattle Kraken, au Climate Pledge Arena le 22 octobre 2021 à Seattle, Washington. (Photo de Bruce Bennett/.)

JAN. 6 CAPITOL RIOT – UN AN PLUS TARD, DC RESTE SUR LE BORD

Le projet de loi érigerait en délit grave le fait pour des élus ou des candidats à un poste de mentir sur les résultats d’une élection. Cependant, Inslee a déclaré plus tard dans une interview jeudi qu’il faudrait « savoir qu’il existe un potentiel de création de violence » pour que cela soit considéré comme un délit grave.

On ne sait pas encore comment un mensonge serait défini et qui déciderait s’il s’agit d’un mensonge et si c’est un mensonge qui pourrait inciter à la violence.

Les remarques d’Inslee, à l’occasion du premier anniversaire des violentes émeutes du Capitole à Washington, DC, ont été faites lors d’un événement d’avant-première législative au cours duquel il a attaqué à plusieurs reprises l’ancien président Trump et a affirmé qu’il « avait toujours l’intention de poursuivre cet effort de coup d’État ».

Inslee prend la parole lors d’une conférence de presse au Capitole à Olympia, Washington (AP Photo/Ted S. Warren, File)

Le Times a rapporté qu’il n’est « pas clair si une telle proposition passerait en effet le rassemblement constitutionnel, car la Cour suprême de l’État de Washington a dans le passé rejeté les efforts visant à interdire les mensonges des candidats politiques ».

Trump s’adresse à des partisans de The Ellipse près de la Maison Blanche le 6 janvier 2021, à Washington, DC. (Photo de Brendan Smialowski/. via .)

Selon la législature de l’État de Washington, les condamnations pour délit grave peuvent entraîner une peine maximale de 364 jours dans une prison du comté et une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $.

« Et nous devons réaliser, malheureusement, que ce n’est pas seulement dans d’autres États; c’est ici, dans l’État de Washington, cet effort en cours », a déclaré Inslee, selon le Times.