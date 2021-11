Le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy, remporte la victoire sur le challenger du GOP Ciattarelli

Le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy, s’accrochera à son poste mercredi après une élection difficile à encaisser contre le candidat du GOP, Jack Ciattarelli.

L’Associated Press a appelé mercredi à la course au président sortant après que Ciattarelli eut une avance d’un peu plus de 1 000 voix pendant la nuit. Mais les bulletins de vote restants ont permis à Murphy de combler cet écart et de rester gouverneur du Garden State, malgré un environnement politique qui a entraîné plusieurs bouleversements majeurs pour les républicains mardi, y compris dans la course au gouverneur de Virginie.

Le gouverneur Phil Murphy prend la parole lors d’un rassemblement de vote anticipé à Weequahic Park, le samedi 23 octobre 2021, à Newark, NJ (AP Photo/Stefan Jeremiah) (AP Photo/Stefan Jeremiah)

La victoire serrée de Murphy survient malgré les sondages indiquant que le titulaire était sur le point de remporter une victoire confortable dans l’État qu’il avait remporté avec plus de 14 points lors de sa première course en 2017. Le président Biden a également remporté facilement l’État il y a tout juste un an, battant Donald Trump de près de 16 points. .

Le titulaire a fait face à plusieurs défis tout au long de la course, y compris la critique de sa décision d’ordonner aux maisons de soins infirmiers de réadmettre les patients qui se remettaient de COVID-19, une décision selon certains critiques qui a entraîné des pertes de vie inutiles.

Murphy a été critiqué pour ne pas avoir pris au sérieux la question des impôts fonciers élevés dans le New Jersey au cours de son premier mandat, rejetant la question tout en disant que si « vous êtes un électeur à un problème et que le taux d’imposition est votre problème, nous sommes probablement pas votre état. »

Dans des remarques mardi soir alors que les élections étaient en jeu, Murphy a promis de passer les quatre prochaines années à aider les habitants de l’État à « réaliser leur rêve américain ».

« Depuis près de quatre ans maintenant, notre objectif n’a pas été d’essayer d’en faire plus pour ceux qui ont déjà beaucoup, mais de faire beaucoup pour ceux au milieu et en bas afin qu’ils aient plus d’opportunités », a déclaré Murphy lors de son élection. remarques nocturnes. « Notre mission a été simple de construire un État où chaque enfant, sans distinction de race ou de sexe, de croyance ou de code postal, a la possibilité de vivre ses espoirs et de réaliser son rêve américain. »

Zack Daniels de Fox News a contribué à ce rapport.