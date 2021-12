Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a donné une conférence de presse mercredi avec son lieutenant-gouverneur Jeanette Núñez et son commissaire à l’éducation Richard Corcoran, ainsi que quelques mères conservatrices du groupe militant Moms For Liberty, et leurs filles, le tout pour un bon spectacle.

Dans ce document, le gouverneur a proclamé qu’il «prenait position contre la théorie critique de la race dans les écoles de Floride et sur le lieu de travail en promulguant sa dernière loi intitulée…« Stop Wrongs Against Our Kids and Employees Act » » ou la « Stop WOKE Act . «

« Notre législation défendra tout l’argent pour K-12 allant aux consultants CRT », a déclaré le gouverneur. « Aucun argent des contribuables ne devrait être utilisé pour apprendre à nos enfants à détester notre pays ou à se détester les uns les autres. »

Cette loi sur la perte totale de temps et d’argent donnera également aux parents de Floride le droit de poursuivre s’ils pensent que leurs enfants apprennent la théorie critique de la race et de percevoir des honoraires d’avocat s’ils réussissent dans leur procès.

« Ils veulent déchirer le tissu de notre société et de notre culture », a averti DeSantis. « Ils veulent délégitimer la fondation du pays et la Constitution. » Ajoutant que le terme « équité » est utilisé pour masquer la théorie critique de la race et est utilisé par les gens pour « introduire clandestinement leur idéologie ».

DeSantis a qualifié la théorie critique de la race de «racisme sanctionné par les entreprises», ce qui implique que l’enseignement de la théorie critique de la race, par laquelle il entend vraiment des ateliers sur l’équité et l’inclusion, est une forme de «harcèlement» pour les employés.

Avant d’annoncer sa nouvelle et repoussante proposition, DeSantis a eu le culot d’invoquer le Dr Martin Luther King Jr.

« Vous pensez à ce que représente MLK. Il a dit qu’il ne voulait pas que les gens soient jugés sur la couleur de leur peau, mais sur le contenu de leur caractère », a déclaré DeSantis. « Vous écoutez certaines de ces personnes de nos jours, elles ne parlent pas de ça. »

Núñez, dont les parents ont quitté Cuba en 1961, a comparé la théorie critique de la race au communisme. Bien sûr qu’elle l’a fait. Elle a déclaré que ses parents fuyaient « l’oppression et l’endoctrinement que nous voyons aux mains du CRT ».

N’oublions pas que DeSantis aura besoin de ce vote cubain s’il se présente à la présidence en 2024.

Tout d’abord, répétons ceci pour le gouverneur et tout le GOP alors qu’ils continuent d’utiliser la théorie critique de la race comme croque-mitaine pour rallier les ignorants autour d’eux : la théorie critique de la race n’est même pas enseignée dans les écoles K-12. Deuxièmement, Ron, gardons le nom de MLK hors de ta bouche.

Mais la réalité est que DeSantis et tous les autres républicains stupides qui ont ciblé la théorie critique de la race veulent vraiment une histoire alternative enseignée à leurs précieux Karens et Brandons. Un qui exclut le meurtre, le viol et la colonisation des peuples autochtones, noirs et bruns. Celui qui montre l’Amerikkka qu’ils veulent, pas celui qui est vraiment. Ils ne veulent pas se sentir mal à propos de ça, et ils ne veulent vraiment pas abandonner le pouvoir dans un système conçu pour leur succès.

Parlons maintenant du mot « éveillé ». C’est terriblement mignon de la part de DeSantis de trouver un petit acronyme pour sa volonté insensée d’effacer l’histoire américaine sous prétexte d’effacer l’endoctrinement, mais réveil n’est pas son mot à utiliser. En fait, il n’aurait jamais dû être coopté comme il l’a fait.

« Woke » a toujours été un mot qui appartient aux Noirs. Il a d’abord été utilisé pour rappeler aux Noirs de garder les yeux ouverts sur la suprématie blanche. « Restez éveillé » a commencé comme un cri de ralliement lors des manifestations contre la brutalité policière à Ferguson, mais cela remonte encore plus loin à Lead Belly utilisant le terme en 1931.

Aujourd’hui, le terme a évolué pour devenir quelque chose pour les blancs. Les Blancs progressistes doivent devenir « éveillés » en tant qu’alliés des Noirs et des bruns, ils doivent être éclairés sur le sort du racisme américain dans notre nouvelle société « post-raciale ». Et les droitiers l’utilisent pour semer la peur.

Maintenant réveillé est mort. Les seuls qui l’utilisent sont ceux qui l’ont souillé ou ceux qui n’ont aucune idée de sa véritable étymologie – des gens qui ne regardent pas vraiment l’histoire pour ce qu’elle était, mais ce qu’ils voudraient qu’elle soit. Des gens comme DeSantis, qui est un hypocrite. Il lance des mots comme s’il s’est réveillé, ne les comprenant pas plus qu’il ne comprend qu’utiliser les mots du Dr Martin Luther King Jr. est insultant et montre à quel point il comprend peu l’homme ou son histoire.

Mes suggestions à DeSantis sont au lieu de s’inquiéter de la prise de contrôle massive par l’esprit de la théorie critique de la race, peut-être de se concentrer sur l’ici et maintenant. La Floride a signalé plus de 3 000 nouveaux cas de COVID-19 aux Centers for Disease Control and Prevention au cours de la dernière journée, le plus grand nombre de l’État depuis la mi-octobre.

Le Florida Department of Health a signalé 13 530 nouveaux cas de coronavirus la semaine dernière, également le plus depuis la mi-octobre. Et omicron est réel, alors que la menace d’une théorie critique de la race est inventée pour obtenir des votes et effrayer les Cubains et les mères de Floride non « éveillées ».

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.