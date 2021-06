Le gouverneur du Bengale occidental, Jagdeep Dhankhar, un ” homme corrompu “, a écrit au Centre pour demander sa destitution : Mamata Banerjee

in

J’ai écrit trois lettres pour la destitution du gouverneur du Bengale occidental. C’est un homme corrompu, son nom figurait dans l’acte d’accusation de l’affaire hawala Jain en 1996, a déclaré Mamata Banerjee.

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a déclaré aujourd’hui qu’elle avait écrit trois lettres demandant la destitution du gouverneur du Bengale occidental, Jagdeep Dhankhar. Banerjee a allégué que Dhankhar est un « homme corrompu » et que son nom figurait dans un acte d’accusation concernant l’affaire Jain hawala. Notamment, le gouverneur Dhankhar et CM Banerjee ont été à couteaux tirés sur diverses questions, notamment la violence post-électorale au Bengale occidental.

« J’ai écrit trois lettres pour la destitution du gouverneur du Bengale occidental. C’est un homme corrompu, son nom figurait dans l’acte d’accusation de l’affaire hawala Jain en 1996 », a déclaré Banerjee en répondant à une question lors d’un point de presse.

L’affaire Jain hawala de 1991 est basée sur une entrée de journal qui indiquait des transactions hawala en violation de la loi sur la réglementation des changes. Au cours du procès, deux autres plaintes ont été déposées en 1996 contre SK Jain, NK Jain, BR Jain et JK Jain.

Le gouverneur s’adressera à une conférence de presse à 18h30 aujourd’hui et devrait contrer les remarques faites par le CM en plus d’informer la presse sur la question de la violence post-électorale.

Le gouverneur Dhankhar a vivement critiqué le gouvernement du Bengale occidental et CM Mamata Banerjee pour les violences post-électorales. Il était également en tournée dans les zones touchées par les violences post-électorales.

« L’urgence est un sombre rappel des ravages de l’autoritarisme et de la valeur de la démocratie. Les médias, pilier de la démocratie, doivent projeter l’énormité de la violence post-électorale/violations des droits de l’homme @MamataOfficial et l’inaction seront une erreur monumentale et contribueront à réduire au silence les victimes », a déclaré Dhankhar lors de sa visite au nord du Bengale avant-hier.

Il a également déclaré qu’auparavant, des personnes de toute l’Inde venaient au Bengale occidental pour les affaires, l’éducation, les soins de santé et l’emploi et qu’elles déménagent maintenant dans d’autres endroits. Il a exhorté Banerjee à mettre fin à la violence post-électorale et à se conformer à la constitution.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.