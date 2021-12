Le gouverneur du Colorado commue la peine de 110 ans d’emprisonnement d’un camionneur en 10 ans après l’indignation publique

Un chauffeur de camion reconnu coupable d’un accident de voiture mortel en 2019 sur une autoroute du Colorado a vu sa longue peine réduite jeudi de 100 ans après que le gouverneur Jared Polis a commué la peine dans une affaire qui a examiné les directives de détermination de la peine au microscope.

Au lieu de purger les 110 ans de prison, Rogel Aguilera-Mederos, il purgera à la place 10 ans et sera admissible à une libération conditionnelle à partir du 30 décembre 2026. Dans une lettre à Aguilera-Mederos, Polis, un démocrate, a appelé l’initiale châtiment « arbitraire et injuste ».

La commutation est intervenue après qu’Aguilera-Mederos a demandé la grâce à la suite de sa condamnation plus tôt ce mois-ci pour 27 chefs d’accusation, dont quatre chefs d’homicide involontaire coupable au volant d’un véhicule. La punition a suscité l’indignation et déclenché une pétition sur Change.org qui a recueilli des millions de signatures de personnes qui ont soutenu une réduction.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a abaissé jeudi la peine de 110 ans de prison pour Rogel Aguilera-Mederos, 26 ans, à 10 ans. Il a été condamné mi-décembre pour un accident de 2019 qui a fait quatre morts. (Fox News)

« Vous avez été condamné à 110 ans de prison, en fait plus qu’une peine à perpétuité, pour un acte tragique mais involontaire », a écrit Polis dans sa lettre. « Bien que vous ne soyez pas irréprochable, votre peine est disproportionnée par rapport à celle de nombreux autres détenus de notre système de justice pénale qui ont commis des crimes intentionnels, prémédités ou violents. »

« La durée de votre peine de 110 ans n’est tout simplement pas proportionnée à vos actions, ni aux peines infligées à d’autres pour des crimes similaires », a ajouté le gouverneur. « Il est urgent de remédier à cette peine injuste et de restaurer la confiance dans l’uniformité et l’équité de notre système de justice pénale, et par conséquent j’ai choisi de commuer votre peine maintenant. »

La peine met en évidence le manque d’uniformité entre des crimes similaires, en particulier pour les suspects inculpés d’infractions nécessitant des peines minimales obligatoires, a déclaré le gouverneur. Il a dit qu’il espérait que l’affaire stimulerait les conversations sur les lois sur la détermination de la peine.

Il a en outre appelé la Commission du Colorado sur la justice pénale et juvénile à revoir les directives en matière de détermination de la peine afin « d’assurer une plus grande cohérence dans la détermination de la peine afin d’éviter de futurs résultats bizarres comme celui de cette affaire ».

Des travailleurs enlèvent les débris des voies en direction est de l’Interstate 70 le 26 avril 2019 à Lakewood, Colorado, à la suite d’un carambolage mortel impliquant un semi-camion transportant du bois. (AP Photo/David Zalubowski, dossier)

Aguilera-Mederos roulait à environ 85 mph le 26 avril 2019 avant de percuter des dizaines de voitures arrêtées et de provoquer une explosion sur l’Interstate 70 près de Denver. Quatre personnes ont été tuées : Doyle Harrison, 61 ans, de Hudson ; William Bailey, 67 ans, et Stan Politano, 69 ans, tous deux d’Arvada ; et Miguel Angel Lamas Arrellano, un habitant de Denver âgé de 24 ans.

Fox News a contacté les membres des familles des victimes.

Les procureurs ont fait valoir qu’Aguilera-Mederos, 26 ans, qui a déclaré que ses freins avaient échoué, aurait pu utiliser plusieurs rampes pour s’arrêter. Un affidavit d’arrestation indiquait qu’il avait essayé de se garer sur l’accotement de la route, mais qu’un autre semi-remorque y était déjà arrêté.

« Je ne suis pas un criminel », a-t-il déclaré en larmes à un juge. « Je ne suis pas un meurtrier. Je ne suis pas un tueur. Quand je regarde mes accusations, nous parlons d’un meurtrier, ce qui n’est pas moi. Je n’ai jamais pensé à blesser qui que ce soit de toute ma vie. »

La peine de 110 ans était basée sur les lois minimales obligatoires qui s’appliquent aux crimes violents. Le juge du tribunal de district du Colorado, A. Bruce Jones, ne semblait pas d’accord avec les directives, affirmant qu’il était lié par les lois de l’État sur les peines minimales obligatoires qui l’obligeaient à imposer la peine de manière consécutive plutôt que simultanée.

La semaine dernière, le premier procureur du district judiciaire, Alexis King, dont le bureau a poursuivi Aguilera-Mederos, a pris la décision inhabituelle de demander à un tribunal de reconsidérer la peine et d’imposer une peine plus clémente.

Des célébrités comme Kim Kardashian West se sont intéressées à l’affaire et ont appelé Polis à mettre fin aux peines minimales obligatoires, ce qui a conduit à de longues peines souvent disproportionnées par rapport aux crimes poursuivis, selon de nombreux défenseurs de la justice pénale.

« Cette affaire est un exemple clair de la raison pour laquelle les peines minimales obligatoires ne fonctionnent pas et doivent être abolies. Je suis reconnaissant au gouverneur Polis pour son empathie et son leadership dans cette affaire », a tweeté Kardashian West jeudi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La commutation était l’une des trois accordées par Polis jeudi. Il a également accordé 15 grâces individuelles et signé un décret exécutif accordant 1 351 grâces pour des condamnations pour possession de marijuana de deux onces ou moins.