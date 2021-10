Le gouverneur du Colorado dit que les enfants devraient mentir et se faire vacciner contre le COVID sans que les parents le sachent

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, un démocrate, a exhorté les individus à mentir aux membres de leur famille et à obtenir «en privé» l’un des vaccins controversés contre le COVID-19 tout en se livrant à la tromperie pour empêcher les proches qui pourraient être contre les vaccins de le découvrir.

« Un conjoint, un parent avec qui vous vivez et qui ne veut pas le recevoir, est contre… vous pouvez toujours vous faire vacciner en privé sans que votre partenaire sache si c’est ce qui maintient l’harmonie dans la famille et que vous vous protégez », le a déclaré récemment le gouverneur du Colorado.

Le politicien démocrate a été cité par une autre publication disant : « Vous pouvez toujours vous faire vacciner en privé sans que vos parents ou votre conjoint sachent si cela maintient l’harmonie dans votre famille et que vous vous protégez. Cela ne signifie pas que vous devez partager cela avec ceux avec qui vous vivez.

Alors que le gouverneur du Colorado soutient fermement la tromperie induisant la paranoïa au sein des unités familiales, il semble qu’il fasse probablement référence aux enfants d’au moins 18 ans, car contrairement à d’autres zones libérales, le Colorado ne fait pas d’exception pour que les mineurs reçoivent le COVID-19 vaccins sans l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur.

C’est ce qui arrive aux enfants d’âge scolaire à San Francisco, où l’enfant est autorisé à « consentir » à recevoir l’un des vaccins COVID-19 si le parent ne peut pas être contacté en temps opportun.

De plus, au moment de la publication, les vaccins ne sont disponibles que pour les enfants de 12 ans et plus, bien que le gouvernement demande aux hôpitaux de se préparer à la vaccination de masse des enfants de cinq ans à peine. (LIRE LA SUITE : Une étude du site Web du NIH ne révèle « aucune relation discernable » entre le statut vaccinal et les cas de COVID, le taux d’infection peut être plus élevé parmi les vaccinés entièrement vaccinés)

« Le grand gouvernement n’a aucune raison de dire à nos enfants de mentir aux parents, de garder des secrets et de faire ce qu’on leur dit », a écrit un expert conservateur de Colorado Peak Politics. « Si vous ne nous croyez pas, demandez à l’Église catholique comment cela a fonctionné pour eux. »

Lien source