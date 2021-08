Le gouverneur du Colorado Polis exhorte le Congrès à adopter des réformes bancaires de la marijuana .

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, renouvelle ses appels au Congrès pour qu’il adopte des réformes bancaires pour l’industrie de la marijuana.

Dans une lettre aux dirigeants du Congrès, le gouverneur a demandé l’adoption de la loi bancaire Secure and Fair Enforcement (SAFE), qui permettrait aux banques de fournir des services aux détaillants de marijuana agréés.

Polis a envoyé la lettre vendredi dans le cadre de ses commentaires sur la loi fédérale sur l’administration et les opportunités du cannabis (CAOA), qui légaliserait l’usine à l’échelle nationale.

“Je suis ravi que vous proposiez une solution complète à long terme qui déprogramme le cannabis tout en améliorant les voies d’équité sociale”, lit-on en partie dans la lettre.

« J’espère que vous concentrerez d’abord vos efforts sur les deux plus grands obstacles au succès de l’industrie du cannabis : la banque et la section 280E du code IRS (280E). La législation visant à résoudre ces problèmes bénéficie d’un soutien plus bipartite que jamais et peut être adoptée à court terme alors que vous continuez à travailler sur les détails de la CAOA », poursuit la lettre.

Polis était l’un des 21 gouverneurs à signer une lettre appelant à l’adoption de la loi SAFE en avril. La lettre a été signée par une coalition bipartite et comprenait des gouverneurs républicains du Dakota du Nord, de l’Utah et de la Virginie-Occidentale.

Dans la dernière lettre, Polis a demandé au Congrès de se pencher sur « le succès du Colorado dans l’établissement d’un marché de la marijuana bien réglementé et florissant alors que le gouvernement fédéral envisage la légalisation ».

«Alors que le Congrès doit adopter la CAOA et déprogrammer le cannabis, nous ne voulons pas que la législation fédérale remplace simplement nos systèmes réglementaires d’État soigneusement élaborés et déstabilise accidentellement les marchés des États. Au fur et à mesure que le projet de CAOA évolue, j’espère que les parrains du projet de loi examineront attentivement la manière dont la mise en œuvre d’un régime fédéral complet de cannabis interagira avec les régimes d’État déjà réussis », conclut la lettre du gouverneur.

En juin, le Colorado a vendu plus de 187 millions de dollars de marijuana, dont 152 millions de dollars provenaient des ventes récréatives, selon les données du ministère du Revenu du Colorado.