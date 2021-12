Le gouverneur du Colorado supprime la peine de 100 ans d’un chauffeur de camion dans un accident qui a fait 4 morts

JEFFERSON COUNTY, CO. (THECOUNT) – Jeudi, Colorado Gouverneur Jared Polis fait la navette Rogel Lazaro Aguilera-Mederos‘ après que le chauffeur du camion a été condamné à 110 ans de prison pour un accident d’avril 2019 qui a fait quatre morts.

Polis a réduit la peine de 26 ans à 10 ans. Aguilera-Mederos sera éligible à la libération conditionnelle dans cinq ans, à compter de décembre 2026, selon KMGH.

« La durée de votre peine de 110 ans n’est tout simplement pas proportionnée à vos actions, ni aux peines infligées à d’autres pour des crimes similaires », a écrit Polis dans une lettre de commutation au conducteur. « Il est urgent de remédier à cette peine injuste et de restaurer la confiance dans l’uniformité et l’équité de notre système de justice pénale, et par conséquent j’ai choisi de commuer votre peine maintenant. »

En avril 2019, Aguilera-Mederos conduisait un semi-camion sur l’Interstate 70 à Lakewood lorsque ses freins ont échoué, provoquant un carambolage de 28 voitures qui a tué Miguel Angel Lamas Arellano, 24 ans, William Bailey, 67 ans, Doyle Harrison, 61 ans et Stanley. Politano, 69 ans.

Aguilera-Mederos a déclaré qu’il avait « perdu ses freins », lui faisant perdre le contrôle de son semi-camion avant de passer une rampe de camions en fuite alors qu’il descendait d’une région montagneuse sur l’autoroute. En octobre, il a été reconnu coupable d’homicide au volant, de voies de fait au premier degré, de tentative de voies de fait au premier degré, de conduite imprudente causant la mort, de voies de fait et de conduite imprudente, rapporte crimeonline.

Lors d’une audience de détermination de la peine le 12 décembre, le juge du tribunal de district Bruce Jones a déclaré à Aguilera-Mederos que les directives de l’État en matière de détermination de la peine signifiaient qu’il devait prononcer des peines consécutives – bien qu’Aguilera-Mederos n’ait aucun antécédent criminel et ait 23 ans au moment du naufrage.

Au moment où le gouverneur Polis a émis la commutation, le premier procureur du district judiciaire, Alexis King, devait demander au tribunal de réduire la peine d’Aguilera-Mederos de 20 à 30 ans. Lundi, le juge Jones a programmé une audience de nouvelle peine pour le 13 janvier 2022.

DÉVELOPPEMENT::

Faits en bref : le comté de Jefferson est un comté situé dans l’État américain du Colorado. Au recensement de 2020, la population était de 582 910 habitants, ce qui en fait le quatrième comté le plus peuplé du Colorado. Le siège du comté est Golden et la ville la plus peuplée est Lakewood – Wikipédia.

