Le gouverneur du GOP appelle Biden DOJ à ajouter le gerrymander de la législature démocrate de son État à la poursuite du Texas

Le gouverneur du Maryland Larry Hogan a appelé le ministère de la Justice à intenter une action en justice contre son propre État, affirmant que sa législature contrôlée par les démocrates avait violé la loi sur les droits de vote avec ses nouveaux districts du Congrès.

« Lundi, le département américain de la Justice a annoncé qu’il poursuivait le Texas pour son nouveau plan de redécoupage, alléguant des violations de la loi sur les droits de vote de 1965 », a déclaré le bureau de Hogan dans un communiqué de presse jeudi. « Aujourd’hui, le gouverneur Hogan a appelé l’administration Biden à ajouter immédiatement l’État du Maryland à ce procès. »

Le gouverneur du Maryland Larry Hogan. (Photo AP/Brian Witte)

LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE DE BIDEN POURSUITE LE TEXAS POUR DES CARTES DE REDISTRICTION

Alors que Hogan a opposé son veto à la nouvelle carte de la législature, les démocrates détiennent une majorité qualifiée dans les deux chambres de la maison d’État et vont probablement passer outre le veto.

« La carte du Congrès dessinée dans les coulisses par les chefs de parti à Annapolis tourne en dérision notre démocratie, et c’est une honte pour tout ce que notre État représente », a déclaré Hogan dans un communiqué. « Au nom de tous les habitants du Maryland qui attachent de l’importance à l’équité et à l’intégrité de nos élections et de notre système politique, j’oppose mon veto à ces cartes illégales et scandaleusement détruites, qui constituent une violation honteuse de la loi fédérale et de l’État. »

La lutte contre le gerrymander du Maryland intervient après que le DOJ a intenté une action en justice contre le Texas au sujet de ses nouveaux districts du Congrès, arguant que la nouvelle carte de la législature contrôlée par les républicains viole la loi sur les droits de vote en privant les électeurs minoritaires du droit de vote.

Procureur général Merrick Garland. (Photo AP/Andrew Harnik)

Hogan a déclaré que la carte du Congrès du Maryland est « plus flagrante » que celle du Texas, arguant que son État devrait être ajouté au procès du DOJ contre le Texas.

Les républicains ont accusé le DOJ d’avoir agi de manière partisane en poursuivant le Texas mais en ne ciblant pas les États dotés de législatures dirigées par des démocrates tels que le Maryland, le sénateur Ted Cruz, R-Texas, affirmant que le département est contrôlé par le Comité national démocrate.

« Je pense qu’il est impressionnant de voir à quelle vitesse le ministère de la Justice a transféré le contrôle opérationnel au Comité national démocrate », a déclaré Cruz mardi. « Malheureusement, sous Joe Biden, le DOJ fonctionne comme un bras partisan pour cibler les États rouges plutôt qu’un organisme d’application de la loi impartial. »

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a fait écho aux propos de Cruz plus tard mardi, accusant l’administration Biden de vouloir « contrôler les États républicains ».

le sénateur Ted Cruz. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Photo d’archive) (.)

« Ils veulent les transformer en États démocrates, et ils le feront de toutes les manières possibles – que ce soit en faisant des dommages à notre économie en autorisant l’entrée d’illégaux susceptibles de causer des crimes et de transporter du fentanyl, qu’il s’agisse de la transmission de COVID à travers le frontière », a déclaré Paxton. « Ils visent tous à permettre des choses et à promouvoir des choses qui nuisent aux États républicains. »

Le DOJ n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire de Fox News.