Le gouverneur du GOP du Maryland « refinance la police » avec une initiative de 150 millions de dollars

Le gouverneur Larry Hogan a lancé une initiative de refinancement de la police de 150 millions de dollars pour soutenir les services de police de l’État et locaux.

La proposition fournirait 120 millions de dollars pour augmenter l’aide aux services de police locaux, ainsi que le financement des augmentations de salaire et des primes à l’embauche. Un montant supplémentaire de 20 millions de dollars financerait des programmes de quartiers plus sûrs et des incitations aux témoins. Les 10 millions de dollars restants financeraient la protection des victimes.

« Gouv. Le plan de Hogan pour « refinancer la police » est le bon message au bon moment mais avec les mauvais outils », a déclaré Sean Kennedy, chercheur invité au Maryland Public Policy Institute, à The Center Square. « Baltimore City est le premier, le dernier et le seul endroit où commencer lorsqu’il s’agit de lutter contre la criminalité et la sécurité dans le Maryland. »

Le plan fournirait 45 millions de dollars pour l’aide de la police locale, ce qui représente une augmentation de 50% dans tout l’État.

Hogan a affecté 50 millions de dollars à l’indemnisation de la police de l’État et a mis de côté 10 millions de dollars pour les subventions à la sécurité du quartier. Échec au crime obtiendrait une correspondance de 100 % pour toutes les récompenses menant à des arrestations, tandis qu’une allocation de 14 millions de dollars rétablirait les coupes du Congrès aux fournisseurs de services aux victimes. De même, 6 millions de dollars seraient utilisés pour rétablir les coupes de l’Assemblée générale dans les programmes de services aux victimes de l’État, y compris l’unité de remboursement des agressions sexuelles et le programme de confidentialité des adresses sûres à domicile.

Hogan a déclaré que l’État avait besoin de plus d’investissements dans la sécurité publique pour recruter et retenir des agents de qualité, accroître la diversité, étendre les efforts de police de proximité, améliorer la formation et fournir de meilleures technologies et équipements. Au lieu de financer la police, le gouverneur a déclaré qu’il refinançait la police.

« Baltimore est la grande ville la plus meurtrière et la plus dangereuse d’Amérique (plus de 500 000 habitants) et son taux d’homicides est au moins le double de celui du Mexique et de l’Amérique centrale – même la plupart de leurs grandes villes, qui étaient autrefois les capitales mondiales du meurtre », a déclaré Kennedy. .

La ville ne compte que 9 % de la population du Maryland mais représente plus de 60 % des homicides, plus de la moitié des vols et détournements de voitures et un tiers des agressions aggravées, selon les données du rapport annuel de la police de l’État du Maryland.

« Charm City est le centre du crime du Maryland et sans changements structurels majeurs, le Maryland ne peut pas être en sécurité tant que sa plus grande ville ne le sera pas », a déclaré Kennedy. « La police de la ville est en sous-effectif de plus de 300 agents, soit 12% de sa force budgétée, démoralisée par les attaques politiques des élus, en proie à des scandales et découragée par le procureur de la ville qui ne poursuit même pas les contrevenants les plus violents ou coupe ma chérie traite avec eux, les renvoyant dans la rue pour semer le chaos et la mort. »

Le reste de l’État est en sécurité par rapport à Baltimore, a-t-il déclaré. Une légère augmentation des homicides dans certains comtés de banlieue pourrait signifier que leur taux d’homicides a doublé. Leur taux par population reste infinitésimal. Mais pas à Baltimore.

« Les entreprises et les résidents fuient en masse », a déclaré Kennedy. « Même si les 150 millions de dollars de l’engagement de Hogan allaient à la sécurité publique de Baltimore, ces problèmes de politique démêleraient tout progrès que des flics ou des ressources supplémentaires feraient à court terme. »