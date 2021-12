Le gouverneur du GOP du Maryland supplie Biden de poursuivre son État pour gerrymandering

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le gouverneur du Maryland demande au ministère de la Justice (DOJ) du président Biden de l’aider dans sa croisade – contre son propre État.

Le gouverneur républicain Larry Hogan a demandé au procureur général Merrick Garland d’intenter une action en justice contre le Maryland afin de lutter contre ce que le gouverneur considère comme « des violations des droits civils bien plus flagrantes qu’au Texas », affirmant que sa législature contrôlée par les démocrates a violé les droits de vote. Agir avec ses districts du Congrès nouvellement dessinés.

La lutte contre le gerrymander du Maryland intervient après que le DOJ a intenté une action en justice contre le Texas au sujet de ses nouveaux districts du Congrès, arguant que la nouvelle carte de la législature contrôlée par les républicains viole la loi sur les droits de vote en privant les électeurs minoritaires du droit de vote.

« En annonçant le procès au Texas, M. Garland a fait valoir qu' » un principe fondamental de notre démocratie est que les électeurs doivent choisir leurs représentants, et non l’inverse « », a écrit Hogan dans une chronique de vendredi. « Il a raison. Le procureur général devrait également poursuivre le Maryland. »

Le procureur général Merrick Garland s’éloigne du podium après avoir pris la parole lors d’une conférence de presse au ministère de la Justice à Washington, le lundi 8 novembre 2021. (AP Photo/Andrew Harnik)

Hogan a exprimé sa désapprobation de la nouvelle carte, affirmant que les lignes redessinées sont de manière flagrante gerrymandered. Cependant, en tant que gouverneur républicain dans un État largement contrôlé par les démocrates, il a été impuissant à protester contre la nouvelle carte électorale de la législature après l’annulation de son veto.

« La carte du Congrès dessinée dans les coulisses par les chefs de parti à Annapolis tourne en dérision notre démocratie, et c’est une honte pour tout ce que notre État représente », a déclaré Hogan dans un communiqué du 9 décembre. « Au nom de tous les habitants du Maryland qui attachent de l’importance à l’équité et à l’intégrité de nos élections et de notre système politique, j’oppose mon veto à ces cartes illégales et scandaleusement détruites, qui constituent une violation honteuse de la loi fédérale et de l’État. »

Le ministère de la Justice à Washington, DC (./Gary Cameron)

Dans son article d’opinion du Wall Street Journal, Hogan a développé une pratique spécifique qui, selon lui, est à l’origine d’une grande partie de la manipulation des cartes, en déclarant : « Ces cartes gerrymandered diminuent la représentation des minorités en les combinant avec des zones rurales et suburbaines éloignées, une pratique appelée ‘ craquer.' »

Hogan a conclu que l’administration Biden devrait être obligée d’enquêter sur le gerrymandering et les abus de redécoupage dans les États libéraux et conservateurs. Sinon, prévient le gouverneur, le président risque de sacrifier l’intégrité.

Le gouverneur du Maryland Larry Hogan, R., a envoyé les libéraux dans le vertige jeudi lorsqu’il a fait référence à l’équipe de football de Washington par son nom d’origine, les Redskins. (AP Photo/Brian Witte, dossier)

« M. Garland et l’administration Biden peuvent être à la hauteur de leur rhétorique en tenant les deux parties pour responsables de gerrymandering discriminatoire – ou cela peut politiser le ministère de la Justice en obligeant les États rouges et les États bleus à respecter des normes différentes. »

