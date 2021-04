Le gouverneur du Kansas met fin au projet de loi sur les sports transgenres ⋆ .

La démocrate Laura Kelly parle à ses partisans après avoir remporté la course du gouverneur lors de sa soirée électorale à Topeka, Kansas, le 6 novembre 2018 (Crédit: Dave Kaup / .)

La gouverneure du Kansas, Laura Kelly, a rejeté jeudi un projet de loi qui interdirait aux étudiants masculins de concourir contre des femmes dans les sports de lycée et d’université.

«En tant que Kansans, nous devrions nous concentrer sur la manière d’inclure tous les élèves dans les activités parascolaires plutôt que sur la manière d’exclure ceux qui peuvent être différents de nous. Le Kansas est un État inclusif et nos lois doivent refléter nos valeurs. Cette loi ne fait pas cela », a déclaré Kelly dans un communiqué.

Kelly a fait valoir que le projet de loi pourrait nuire aux enfants et éliminer les possibilités d’emploi au Kansas. «J’ai clairement indiqué que la dernière chose que nous devons faire dans l’état du Kansas est la mise en œuvre d’une politique régressive qui détourne les entreprises de notre état et supprime des emplois», a déclaré Kelly.

L’ACLU du Kansas a menacé de poursuites si le projet de loi est présenté. Dans la note fiscale du projet de loi, le bureau du procureur général du Kansas a écrit qu’une telle poursuite entraînerait un coût élevé pour l’État.

«Il n’est pas surprenant mais néanmoins décevant que la gouverneure Kelly ait choisi de mettre son veto à la loi sur l’équité dans le sport féminin et de capituler devant les fausses vérités et la rhétorique extrême de la gauche», ont déclaré les sénateurs républicains Ty Masterson et Renee Erickson dans un communiqué.

Les partisans du projet de loi ont qualifié la pression imposée par des organisations comme la NCAA d’intimidation corporative.

“Il ne s’agit de rien d’autre que (l’équité), et aucun État ne devrait se laisser intimider par les grandes entreprises ou la NCAA en prétendant le contraire”, ont déclaré Masterson et Erickson dans un communiqué.

«Les républicains du Sénat du Kansas ne reculeront pas face à une telle intimidation et à une rhétorique incendiaire. Nous ne reculerons pas pour défendre l’équité dans le sport féminin. Nous ne vendrons pas des décennies de progrès par les femmes pendant quelques jours d’un tournoi de basket-ball », a poursuivi leur déclaration.

Le Kansas est l’un des 31 États où une législation interdisant aux jeunes transgenres de pratiquer des sports féminins et féminins a été proposée. Afin de passer outre le veto de Kelly, les républicains de la législature du Kansas auront besoin de onze votes «oui» supplémentaires à la Chambre et un au Sénat.

