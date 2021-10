Le gouverneur du Kansas sous le feu des critiques pour ne pas avoir envoyé d’aide pour aider le Texas et l’Arizona à faire respecter la frontière sud

Lors d’un sommet frontalier à Mission, au Texas, la semaine dernière, le président du National Border Patrol Council, Brandon Judd, a déclaré qu’il « aurait été bien » que les gouverneurs démocrates se rendent au Texas pour constater par eux-mêmes la crise à la frontière sud. Le gouverneur démocrate du Kansas a été critiqué par les législateurs de l’État pour ne pas l’avoir fait, même après qu’il a été révélé que des troupes de la garde nationale de son État étaient à la frontière, mais pas à cause d’un ordre qu’elle a donné.

Vingt-six gouverneurs républicains américains ont appelé le président Joe Biden à sécuriser la frontière mais n’ont reçu aucune réponse. Leur demande est intervenue après qu’un nombre record de personnes soient entrées illégalement aux États-Unis, entraînant avec elles une augmentation de la criminalité, du trafic d’êtres humains et de la contrebande de drogue.

Depuis mars, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a sonné l’alarme sur la quantité de fentanyl introduite dans l’État depuis que Biden a pris ses fonctions. Cette année, le DPS du Texas a déjà confisqué suffisamment de fentanyl pour tuer chaque personne aux États-Unis, a-t-il déclaré.

Voyant une augmentation de la criminalité et des surdoses de drogue dans leur État il y a plusieurs mois, les législateurs du Kansas ont appelé le gouverneur Laura Kelly à fournir de l’aide en réponse aux demandes formulées par Abbott et le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey.

Le 10 juin, les gouverneurs des États frontaliers républicains ont annoncé un accord interétatique d’assistance à la gestion des urgences et demandé l’aide de tous les gouverneurs pour « envoyer toutes les ressources policières disponibles à la frontière pour défendre notre souveraineté et notre intégrité territoriale ».

Sécuriser la frontière était le travail du gouvernement fédéral, ont-ils soutenu, que l’administration Biden avait abdiqué, laissant aux États le fardeau de protéger leurs résidents et leurs citoyens américains.

Kelly a d’abord déclaré que la demande d’aide était un « jeu politique ». Mais ses collègues ont commencé à lui demander de l’aide, citant une augmentation de la criminalité dans leur État en raison de l’augmentation de l’immigration illégale. Le 29 juin, le représentant du Kansas, Ron Estes et ses collègues ont demandé à Kelly de répondre au pacte. Ils ont cité plusieurs crimes qui auraient été commis par des migrants au Kansas, notamment des crimes violents et liés à la drogue. Ils ont également souligné l’afflux massif de fentanyl et la propagation du coronavirus à la suite des politiques du DHS.

En septembre, le procureur général du Kansas, Derek Schmidt, candidat au poste de gouverneur, a appelé Kelly à réagir à la crise frontalière, aux côtés du président du Sénat de l’État Ty Masterson et du président de la Chambre de l’État Ron Ryckman. Ils soutiennent que soutenir le pacte interétatique est une utilisation « appropriée et légale » des ressources du Kansas.

« En tant que principal responsable de l’application des lois de l’État et dirigeants de l’Assemblée législative du Kansas, nous ne pensons pas que cette situation soit un » jeu politique « », ont-ils écrit dans une lettre à Kelly. « Il est prudent d’aider les États frontaliers à arrêter les criminels transnationaux avant qu’ils n’atteignent le Kansas et puissent nuire à nos communautés et à nos citoyens. »

« Lorsque le gouvernement fédéral ne parvient pas à sécuriser la frontière, il devient extrêmement important que les activités criminelles entrant aux États-Unis soient interceptées et contenues aussi près que possible de la frontière », a déclaré Schmidt dans un communiqué. « Il ne fait aucun doute qu’il est dans l’intérêt de la sécurité publique dans nos communautés du Kansas que la frontière soit sécurisée et que les activités criminelles permises par les passages frontaliers illégaux soient contenues aussi loin du Kansas que possible. »

Alors que Kelly est restée résolue à ne pas fournir de soutien, son porte-parole a déclaré à KSNT News 4 que 250 des 5 200 soldats de la Garde nationale du Kansas avaient été envoyés à la frontière sud pour fournir une assistance depuis octobre de l’année dernière.

Dans une déclaration à KSNT News 4, le porte-parole Sam Coleman a déclaré : « L’État du Kansas a déployé près de 250 soldats de la Garde nationale du Kansas à la frontière depuis octobre 2020 pour soutenir les douanes et la protection des frontières. Les républicains et les démocrates de Washington n’ont pas réussi à résoudre les problèmes de notre système d’immigration depuis des décennies. Nous avons besoin d’une véritable réforme d’une manière qui protège la frontière et nous permette de continuer à développer notre économie ici au Kansas, et non des coups publicitaires qui utilisent nos militaires comme accessoires politiques.

Mais les troupes du Kansas, selon une annonce vidéo de Brig. Le général Anthony Mohatt a été déployé par l’administration Trump en octobre dernier pour effectuer une mission d’un an à la frontière sud. L’opération se termine ce mois-ci et n’a rien à voir avec les demandes formulées par Abbott et Ducey.

Un rapport du Kansas City Star a noté que Kelly avait annoncé le déploiement de troupes «en Louisiane pour la réponse aux ouragans et au Kansas en réponse à la pandémie de COVID-19», mais ne l’avait pas fait pour les déploiements à la frontière.

Le président du Kansas GOP, Mike Kuckelman, soutient que la question est celle de la sécurité nationale et de l’État. « Nous établissons des records pour les personnes entrant illégalement dans notre pays », a-t-il déclaré à KSNT News. « Les personnes dont nous ne savons pas qui elles sont, nous ne connaissons pas leur statut, nous ne connaissons pas leur statut criminel, nous ne connaissons pas leur statut vaccinal, nous ne connaissons pas leur statut COVID. »

Le bureau de Kelly n’a pas dit si elle prévoyait de prolonger la mission de la Garde nationale du Kansas à la frontière au-delà de ce mois-ci.