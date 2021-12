Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré que le nombre de morts dans les tornades devrait augmenter de 50 à 70 personnes

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré que le nombre de morts devrait augmenter entre 50 et 70 morts à la suite des tornades et des tempêtes qui ont ravagé le Midwest.

« Nous avons des décès dans plusieurs pays », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en direct samedi matin.

« C’est l’une des nuits les plus difficiles de l’histoire du Kentucky… Nous sommes là pour vous. Nous t’aimons. Nous prions pour vous. »

Beshear a déclaré l’état d’urgence plus tôt samedi.

Les responsables ont déclaré qu’il pourrait s’agir des tornades les plus dévastatrices et les plus importantes à avoir jamais touché le Kentucky.

La Garde nationale et tous les services d’urgence de l’État sont mobilisés dans tout l’État alors que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent. Les coupures de courant continuent d’augmenter de manière significative, ont déclaré des responsables.

Le palais de justice du comté de Graves à Mayfield, Ky. a subi des dommages dans la tempête.KEMA/TwitterUn graphique fourni lors du briefing montre la distance parcourue par la tornade lors de son premier atterrissage, soit un total de 223 milles. Division de la gestion des urgences du Kentucky / Youtube Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré qu’il y avait quatre tornades susceptibles de dévaster l’État le 10 décembre 2021. Division de la gestion des urgences du Kentucky / Youtube

La tornade et le système de tempête meurtrière ont ravagé l’Arkansas, le Kentucky, le Tennessee, le Missouri et l’Illinois vendredi soir – détruisant des bâtiments, faisant d’autres morts et des dizaines d’autres piégés à l’intérieur des bâtiments.

Les premiers intervenants se rendent sur les lieux d’un centre de distribution d’Amazon, qui s’est partiellement effondré lors de la tempête à Edwardsville, dans l’Illinois, le 10 décembre 2021.AP Le bureau de gestion des urgences du comté du Mississippi montre des dommages à un bâtiment à Leachville, Ark. le 10 décembre 2021.Twitter / Bureau de gestion des urgences du comté du Mississippi