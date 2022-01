Le gouverneur du Kentucky déclare l’état d’urgence après que des tempêtes averties de tornades aient causé des dommages importants

Une autre série de violentes tempêtes qui, selon les autorités, pourraient devenir des tornades samedi dans le Kentucky et d’autres régions du sud-est, entraînant des dégâts importants dans certaines régions.

Plusieurs tempêtes averties de tornades ont frappé des zones du Kentucky déjà endommagées par l’épidémie de tornade des 10 et 11 décembre, qui ont fait plus de 100 blessés et plus de 80 morts à l’époque.

À Bowling Green, une tempête avertie d’une tornade a causé des dommages dans un magasin de meubles local, où des dommages structurels peuvent être observés. Le gouvernement de Bowling Green a tweeté qu’il y avait des arbres abattus et des dommages structurels dans certaines parties de la ville.

Dommages structurels dans un magasin de meubles à Bowling Green, Kentucky, à la suite d’une tornade avertissant qu’une tempête traversait la région. (Crédit : @BGTonite)

Hiseville, une petite ville du Kentucky, a également été touchée par des conditions météorologiques extrêmes et des images obtenues par Fox News montrent des dommages importants aux lignes électriques et aux bâtiments de la région. Une voiture peut être vue entourée d’arbres abattus.

MAYFIELD, KENTUCKY, LES PREMIERS INTERVENANTS RACONTENT L’EXPÉRIENCE IMMÉDIATEMENT SUIVANT UNE TORNADE DÉTASTATIVE

Kyle Anthony, qui vit près d’Hiseville, a déclaré à Fox News que certaines parties de la ville sont sans électricité et que certaines zones ont subi des dommages.

« Le courant est coupé en ville. Le silo à grains s’est effondré. La grange s’est effondrée dans une ferme laitière. Le toit est endommagé. Des arbres et des lignes électriques sont tombés », a déclaré Anthony.

LES SURVIVANTS DE MAYFIELD, DU KENTUCKY ET DE LA TORNADE DÉCRIT DES MOMENTS DÉCROCHANTS AVANT, APRÈS LES TWISTERS

Plusieurs maisons et bâtiments de Campbellsville ont également subi des dommages, une photo montrant un toit complètement arraché d’une maison.

Une maison apparaît avec des dommages importants à Campbellsville, dans le Kentucky, après qu’une tornade a averti qu’une tempête a traversé la région. (Crédit : Ethan Bailey)

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré l’état d’urgence après que les tempêtes ont frappé certaines parties de l’État.

« Il est dévastateur que nous soyons à nouveau confrontés à des conditions météorologiques extrêmes quelques semaines seulement après que les tornades meurtrières ont frappé l’ouest du Kentucky. Malheureusement, certains comtés ont été touchés par ces deux événements », a déclaré le gouverneur Beshear dans un communiqué de presse. « Nous continuerons à surveiller la météo et à fournir les mises à jour nécessaires. Tout le monde doit être conscient, rester en sécurité et chercher un abri lorsque cela est conseillé. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans le comté de Taylor, un éventuel atterrissage de tornade a été signalé et « de nombreux ménages » ont été endommagés, selon le communiqué de presse. Un autre atterrissage de tornade a également été signalé à Hopkinsville, qui a causé de graves dommages aux entreprises.

Le communiqué de presse a également noté que les crues éclair causent également des problèmes dans tout l’État, les précipitations totales devant se situer entre 2 et 5 pouces, ce qui, selon les responsables, pourrait compliquer les efforts de réponse.

Les tornades surviennent après une épidémie de temps violent et mortelle les 10 et 11 décembre qui s’est étendue sur des parties de l’Arkansas, du Tennessee, du Kentucky et de l’Illinois.