Le gouverneur du Meghalaya, Satya Pal Malik, déclare que le BJP ne reviendra pas au pouvoir si les demandes des agriculteurs ne sont pas satisfaites

Le gouverneur du Meghalaya, Satya Pal Malik, a exhorté le gouvernement à répondre aux demandes des agriculteurs protestataires, avertissant que s’il ne le fait pas, il ne pourra pas revenir au pouvoir.

« Si les demandes des agriculteurs ne sont pas satisfaites, alors ce gouvernement ne reviendra pas au pouvoir », a-t-il déclaré en s’adressant à des journalistes locaux en marge d’un événement dans le district de Jhunjhunu au Rajasthan.

Malik a également allégué que les dirigeants du BJP n’étaient pas autorisés à entrer dans plusieurs villages de l’Uttar Pradesh, liés aux élections. « Je viens de Meerut. Dans ma région, aucun chef du BJP ne peut entrer dans un village. A Meerut, à Muzzafarnagar, à Baghpat, ils ne peuvent pas entrer », a-t-il déclaré aux journalistes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il abandonnerait son poste pour défendre les agriculteurs, Malik a déclaré qu’il se tenait aux côtés des agriculteurs et qu’il n’était pas nécessaire de renoncer à son poste pour le moment, mais qu’il le ferait également si nécessaire.

Malik, un leader du Jat de l’ouest de l’Uttar Pradesh, a déclaré qu’il s’était battu avec plusieurs personnes sur la question des protestations des agriculteurs. «Pour eux, je me suis disputé avec le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur, tout le monde. J’ai dit à tout le monde que vous vous comportiez mal, ne faites pas ça », a-t-il dit. «Ici, si le gouvernement garantit légalement le MSP, alors cela sera résolu. Les agriculteurs peuvent laisser la question des trois projets de loi en suspens parce que la Cour suprême l’a suspendue. Il n’y a qu’une chose, vous ne le faites même pas. Pourquoi… sans MSP, rien ne se passera », a déclaré Malik.

Il a également souligné que si le gouvernement le lui demande, il est prêt à servir de médiateur entre le Centre et les agriculteurs. « Il y a une chose qui résoudra cela. Vous garantissez le MSP, je vais convaincre les agriculteurs que les trois lois sont en suspens, laissez-le maintenant. »

