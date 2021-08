Le gouverneur du Missouri gracie McCloskeys pour un incident avec une arme à feu lors des manifestations du BLM .

Deux mois après que Mark McCloskey et sa femme, Patricia, ont plaidé coupables à des accusations de délit de violence et de harcèlement, le gouverneur républicain du Missouri, Mike Parson, a partiellement rempli une promesse de campagne mardi en graciant le couple.

McCloskey, maintenant candidat républicain au siège du sénateur américain à la retraite Roy Blunt, et son épouse ont brandi des armes à feu contre des manifestants le 28 juin 2020. Les manifestants se dirigeaient vers la maison de Lyda Krewson, qui était maire de Saint-Louis au temps. Neuf manifestants ont reçu des convocations pour intrusion dans une rue privée, mais la ville a par la suite refusé de les poursuivre.

Au cours de sa campagne pour être élu gouverneur, on a demandé à Parson dans une interview à la radio s’il pardonnerait aux McCloskey s’ils étaient condamnés.

“Bien sûr, je le ferais, et je pense que c’est exactement ce qui se passerait”, a déclaré Parson sur KFTK le 20 juillet 2020. “… s’il s’agit de les poursuivre parce qu’ils… ont commis un acte licite, alors, oui, si ce scénario se produisait, je ne pense pas qu’ils passeront de temps en prison.

L’avocate du circuit de St. Louis, Kimberly M. Gardner, a inculpé le couple de crimes. Elle a également ajouté des informations sur les accusations à sa documentation de campagne de réélection. Elle a ensuite été disqualifiée et l’ancien avocat américain Richard Callahan a été nommé procureur spécial et a négocié les accords de plaidoyer.

McCloskey a exprimé sa gratitude pour le pardon de Parson dans une déclaration publiée par sa campagne.

“Comme beaucoup d’entre vous le savent, Patty et moi avons fait l’objet de poursuites politiques pour avoir eu l’audace de défendre nos vies et nos biens contre une foule en colère”, a déclaré McCloskey. «Aujourd’hui, nous sommes extrêmement reconnaissants au gouverneur Mike Parson d’avoir réparé ce tort et de nous avoir gracié. C’est en fait le gouverneur Parson qui, alors qu’il était sénateur de l’État, a mené la charge de faire adopter la doctrine du château – garantissant aux Missouriens le droit de se défendre avec toute la force nécessaire.

McCloskey a critiqué le bureau de Gardner et a exhorté la législature du Missouri à adopter des lois supplémentaires pour empêcher un procureur de confisquer des armes à feu dans le cadre d’une enquête.

« Dans notre cas, le procureur du circuit a fait une descente chez nous il y a un an et a saisi les armes à feu que nous utilisions pour nous protéger », a déclaré McCloskey dans le communiqué. « Nous appelons l’Assemblée générale à protéger les droits constitutionnels des Missouriens et à adopter une loi réparant cette loi enfreinte. Nous sommes impatients d’aider le gouverneur Parson et nos législateurs d’État à faire tout ce qu’il faut pour renforcer la doctrine du château du Missouri.

Plusieurs dirigeants démocrates ont critiqué l’action de Parson.

“Le gouverneur utilise ses pouvoirs de grâce pour des victoires politiques, pas pour le rétablissement de la justice”, a déclaré le sénateur Steven Roberts, D-St. Louis et le whip du caucus minoritaire, ont déclaré dans un communiqué. « Mark et Patricia McCloskey se sont hissés en tête de la liste des pardons. Pendant ce temps, des Missouriens tels que Kevin Strickland, Lamar Johnson et Eric Clemmons restent emprisonnés à tort après plusieurs décennies. C’est une occasion manquée.

Dans une publication sur les réseaux sociaux avec une déclaration similaire, la chef de la minorité de la Chambre Crystal Quade, D-Springfield, a critiqué l’action.

“Si vous plaidez coupable d’un crime et avez besoin d’une grâce du gouverneur Parson, soyez simplement un candidat du GOP au Sénat américain”, a écrit Quade. «Si vous êtes innocent et enfermé comme Kevin Strickland ou Lamar Johnson, il y a de fortes chances que le gouverneur Parson ne soit pas dérangé. Le pardon de McCloskey est-il une approbation du gouverneur Parson ? »