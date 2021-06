Le gouverneur du Missouri interdit à la police locale d’appliquer les lois fédérales anti-armes à feu 10z viral

in

Le gouverneur républicain du Missouri, Mike Parson, a officiellement promulgué samedi un projet de loi interdisant à la police locale d’appliquer les lois fédérales qui inhibent les droits du peuple au deuxième amendement, et punissant même les services de police de 50 000 $ d’amende chaque fois qu’un officier agit comme un anti- tyran des armes à feu.

Selon Parson, ses efforts « tracent une ligne dans le sable et démontrent notre engagement à rejeter toute tentative du gouvernement fédéral de contourner le droit fondamental des Missouriens de conserver et de porter des armes pour se protéger et protéger leurs biens ».

L’adoption et la signature de ce projet de loi représentent le point culminant d’un effort de près d’une décennie dans l’État du Missouri, et enfin les républicains semblent être suffisamment enhardis pour imposer la loi – littéralement – pour protéger le deuxième amendement. Les démocrates qui cherchent à retirer les armes des gens sont systématiquement fallacieux, car ils admettent rarement que leur plan consiste à désarmer les citoyens pour ouvrir la voie à un nouvel ordre mondial mondialiste. Est-ce que d’autres gouverneurs républicains suivront l’exemple de Parson et seront fermement en faveur du deuxième amendement ?

Joe Biden a signé des décrets exécutifs anti-armes à feu inconstitutionnels, disant même « Aucun amendement à la Constitution n’est absolu » dans la roseraie de la Maison Blanche, et il a chargé son ministère de la Justice sous la direction du gauchiste Merrick Garland de proposer des lois fédérales « loi du drapeau rouge » qui peuvent être envoyé au Congrès.

La National Rifle Association a été extrêmement faible ces dernières années, soutenant même les lois de confiscation des armes à feu Red Flag qui permettent aux forces de l’ordre de saisir les armes à feu des gens sans avertissement. Avec une grande partie du Parti républicain compromise par le mondialisme, davantage de républicains comme Parson peuvent-ils faire la bonne chose et protéger les droits constitutionnels des Américains ?

