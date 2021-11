Le gouverneur du Missouri reporte sa mission commerciale en Israël en raison des restrictions COVID du pays

Après qu’Israël a cessé d’autoriser l’entrée des voyageurs étrangers dimanche en raison de la nouvelle variante du COVID-19, le gouverneur républicain du Missouri, Mike Parson, a reporté lundi son voyage dans le pays et en Grèce, prévu plus tard cette semaine.

« Nous reportons notre mission commerciale parce que nous voulons respecter les politiques et pratiques de voyage édictées par les pays hôtes », a déclaré Parson dans un communiqué. « Bien que nous soyons déçus de devoir reporter, retarder notre mission commerciale est nécessaire et constitue la meilleure ligne de conduite pour assurer la santé et la sécurité de nos dirigeants d’État, de nos partenaires privés et de notre personnel qui prévoyaient de nous rejoindre. Nous sommes impatients de nous rendre bientôt en Israël et en Grèce.

Parson et la première dame Teresa Parson ont planifié la mission commerciale du 2 au 11 décembre. L’objectif était d’établir des relations avec des représentants internationaux et de promouvoir les capacités commerciales du Missouri.

Israël est devenu le premier pays à interdire l’entrée à tous les étrangers.

Le bureau du gouverneur a annoncé que lui et la Première Dame seraient présents à plusieurs événements de vacances à Kansas City et Jefferson City pendant le reste de la semaine.

Environ 66 millions de dollars de marchandises ont été exportés vers Israël et la Grèce en 2020, selon les informations fournies par le bureau du gouverneur. Les articles les plus exportés étaient les voitures et les camions vers Israël et les produits chimiques et les machines vers la Grèce.

Les détails sur le report de la mission commerciale seront publiés lorsqu’ils seront confirmés, selon la directrice des communications, Kelli Jones.

Lien source