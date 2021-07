Le gouverneur du Nebraska déclare juillet « Mois du souvenir des victimes du communisme » – RedState ⋆ .

Bravo au gouverneur du Nebraska Pete Ricketts pour avoir eu le culot d’appeler le communisme. À une époque où le communisme/socialisme gagne en popularité aux États-Unis, Ricketts a clairement indiqué que le communisme est une idéologie perverse qui est l’antithèse de tout ce sur quoi les États-Unis ont été fondés.

Selon la proclamation du gouverneur, “le communisme est une idéologie politique qui a entraîné la mort de 100 millions de personnes”.

Malheureusement, ce nombre ahurissant n’est presque jamais mentionné lorsque les têtes d’œuf débattent et discutent du communisme.

“Le programme de collectivisation de Joseph Staline a coûté 6 à 10 millions de vies et le Grand Bond en avant de Mao Zedong a causé environ 45 millions de morts.”

Encore une fois, pourquoi ces nombres de morts dévastateurs sont-ils balayés sous le tapis proverbial alors que le communisme/socialisme flotte aux États-Unis ?

« Des centaines de millions de personnes continuent de vivre sous des régimes communistes et socialistes qui restreignent les libertés et manquent de respect pour les droits humains. »

Demandez simplement aux habitants de Hong Kong sous quoi ils préféreraient vivre : le communisme ou la liberté ? Je pense que la réponse serait très révélatrice.

« Des millions de personnes subissent des persécutions politiques et religieuses sous le PCC, y compris le peuple ouïghour au Xinjiang, les chrétiens dans les églises clandestines et d’autres minorités religieuses. »

C’est parce que sous un régime communiste/socialiste, il y a peu de place pour la religion. Après tout, dans une nation sous contrôle communiste/socialiste, c’est le gouvernement, et non Dieu, qui règne en maître.

« Le capitalisme et le système américain de libre entreprise contribuent à promouvoir les droits de l’homme et la dignité de l’individu.

C’est peut-être l’acte d’accusation le plus convaincant du système communiste/socialiste en faillite morale. Dans une nation libre, comme les États-Unis, les droits individuels sont sacro-saints. D’un autre côté, dans une nation communiste/socialiste, comme la Chine, les droits individuels sont secondaires par rapport à la volonté collective, ou à tout ce que les dirigeants communistes jugent être la « volonté collective ».

De plus, dans les nations libres, l’individu fait des choix en fonction de son intérêt personnel, ou de ce qui est mieux décrit comme un « intérêt personnel éclairé ». En d’autres termes, dans les nations libres, les transactions volontaires et mutuellement avantageuses sont la norme sociétale.

Cependant, dans les pays communistes/socialistes, les transactions volontaires n’existent pas. C’est parce que les nations communistes/socialistes s’appuient sur la planification centrale et la force gouvernementale. Par nature, c’est un jeu à somme nulle.

Ricketts termine sa Proclamation en décrivant la différence flagrante entre le contrat social aux États-Unis et l’absence de contrat social au sein des nations communistes/socialistes.

« La Constitution de l’État du Nebraska proclame que « Toutes les personnes sont par nature libres et indépendantes et ont certains droits inhérents et inaliénables ; parmi ceux-ci se trouvent la vie, la liberté et la poursuite du bonheur.

« Le Nebraska a été un foyer pour des personnes du monde entier cherchant à vivre, travailler et adorer librement selon leur propre conscience. »

Dans ces deux phrases, Ricketts a mis le doigt sur l’essence de l’expérience américaine : la liberté.

En Amérique, nous, le peuple, sommes libres de tracer notre propre chemin. Nous sommes libres de prendre nos propres décisions. Nous sommes libres d’adorer comme bon nous semble. Nous sommes même libres de critiquer le gouvernement.

Ce n’est pas le cas dans les nations communistes/socialistes. Dans ces pays, les gens sont les pions du parti. Il y a peu de tolérance pour la liberté. Il y a encore moins de tolérance pour ceux qui osent défier la ligne du parti.

En tant qu’Américains, nous devrions célébrer le fait que nous vivons dans un pays où la liberté est toujours à l’ordre du jour. Dans le même temps, nous devons faire tout notre possible pour éduquer ceux qui sont sensibles aux appels des sirènes au socialisme qui se font chaque jour plus forts.

Heureusement, le gouverneur du Nebraska Pete Ricketts a pris sur lui de s’assurer que les habitants du Nebraska comprennent les horreurs du communisme tout en appréciant les bienfaits de la liberté. J’espère seulement que davantage de gouverneurs, de dirigeants et d’Américains ordinaires suivront son brillant exemple.

Chris Talgo ([email protected]) est rédacteur en chef au Heartland Institute.