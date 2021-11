Le gouverneur du Nebraska, Pete Ricketts, fait exploser l’Université du Nebraska – Lincoln après avoir publié un « Engagement à l’action » vers son « Voyage pour l’antiracisme et l’équité raciale ».

Le plan s’inspire de la définition d’Ibram X. Kendi sur la « prise de conscience active de la race et du racisme » et traite, en partie, de la manière dont l’université examinera les pratiques d’embauche « dans le contexte de la race et de l’ethnicité ».

En outre, le plan vise également à fournir aux enseignants davantage de « séminaires d’enseignement antiracistes et inclusifs » qui seront axés sur « l’examen des préjugés raciaux dans la salle de classe et les supports de cours ».

Une autre proposition appelle à la création « d’outils pédagogiques et de modules d’apprentissage pour les professeurs, le personnel et les étudiants qui offrent des opportunités de conversations critiques et de renforcement des compétences liées à la diversité, l’équité, l’inclusion et la justice raciale ».

L’un des nouveaux objectifs du plan est que l’Université du Nebraska – Lincoln crée un nouveau groupe de travail qui « examinerait en permanence l’histoire, les messages et les images de l’UNL, les noms et les titres honorifiques et identifierait les opportunités de reconnaître les histoires culturelles de l’institution et du Nebraska, pour démontrer l’engagement de l’Université envers l’excellence inclusive et pour améliorer la représentation des groupes racialement marginalisés «

Le gouverneur Ricketts a qualifié le plan d’« endoctrinement idéologique » dans un communiqué de presse jeudi.

« Des pratiques d’embauche à motivation raciale aux formations nuisibles, le plan de l’Université injecterait la théorie de la race critique (CRT) dans chaque coin du campus », a déclaré le gouverneur Ricketts. « Cela opposera les gens les uns aux autres en conditionnant tout le monde à voir les autres à travers le prisme de la race plutôt que comme des individus dotés de forces uniques. L’UNL devrait se concentrer sur l’excellence éducative, pas sur l’endoctrinement idéologique. »

Ricketts a également déclaré qu’il avait été informé mardi par le chancelier de l’Université du Nebraska – Lincoln Ronnie David Green que l’université publierait un plan concernant ses pratiques d’embauche.

« J’ai exhorté le chancelier Green à éviter les politiques de division », a déclaré Ricketts. « Depuis lors, le chancelier Green a déformé ma position à ce sujet dans des conversations avec les parties prenantes de l’Université. Il a dit aux gens que je le soutenais, et rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. »

Ricketts a ajouté que les nouvelles politiques proposées montrent pourquoi l’administration de l’Université du Nebraska – Lincoln s’est opposée avec véhémence à une résolution du conseil d’administration de l’Université du Nebraska qui aurait « interdit l’application du CRT à l’Université ».