Le gouverneur du Nevada confirme les discussions avec la F1 sur le GP de Las Vegas

Le gouverneur du Nevada a confirmé qu’il avait eu des discussions avec la Formule 1 sur l’organisation d’une troisième course aux États-Unis, à Las Vegas.

Les patrons de la Formule 1 Stefano Domenicali et Ross Brawn ont déjà parlé du succès du sport en Amérique ces dernières années, et le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, a annoncé que des discussions avaient eu lieu sur la possibilité d’ajouter une course à Vegas dans les années à venir, potentiellement même dès 2023.

Une deuxième course américaine fera ses débuts l’année prochaine lorsque la Formule 1 parcourra un nouveau circuit construit à cet effet au Hard Rock Stadium de Miami, aux côtés de la course populaire à Austin, mais cela n’a pas empêché de parler d’un autre grand prix potentiellement sur le calendrier en les États – que le gouverneur espère amener dans la ville la plus peuplée de son État.

« J’ai eu l’occasion de rencontrer récemment les dirigeants de @F1 et j’ai apprécié leur temps sur ce sujet », a déclaré le gouverneur Sisolak sur Twitter.

« Je l’ai déjà dit et je le répète : le Silver State est en train de devenir rapidement la capitale du divertissement ET du sport !

La conviction de Brawn qu’une troisième course en Amérique est possible découle d’un week-end réussi à Austin, avec la connaissance accrue du public américain du sport jouant un rôle dans la popularité croissante de ce sport là-bas.

« Nous constatons maintenant un engagement très fort avec les fans américains », a écrit Brawn dans sa chronique d’après course pour le site officiel de la Formule 1 après l’action au COTA.

« Pendant des années, la F1 était un passe-temps culte en Amérique, mais nous assistons maintenant à une véritable augmentation de l’engagement. Les fans connaissent les pilotes, ils connaissent les personnalités, ils connaissent les nuances de la F1.

« C’est très excitant et je pense que cela démontre que la F1 peut confortablement organiser deux courses aux États-Unis – et peut-être plus – en raison de la passion des fans que nous avons connue ce week-end. »

La Formule 1 s’est rendue à deux reprises à Vegas au début des années 1980 dans ce qui était connu sous le nom de Grand Prix Caesars Palace, après le départ de l’étape américaine du calendrier F1 de Watkins Glen.

Alan Jones et Michele Alboreto ont chacun remporté une victoire sur le circuit urbain, qui contournait le parking du célèbre hôtel et casino, mais le séjour de la piste au calendrier a été de courte durée en raison de son manque de popularité.