Le gouverneur du New Hampshire Chris Sununu hospitalisé pour un ulcère hémorragique

Les tests ont confirmé vendredi qu’un ulcère hémorragique était la cause des symptômes pseudo-grippaux du gouverneur du New Hampshire Chris Sununu, a déclaré son chef de cabinet.

Sununu a été admis à l’hôpital plus tôt dans la journée après avoir présenté des symptômes pseudo-grippaux depuis mercredi. Il avait été testé négatif à trois reprises au COVID-19.

“Les tests ont confirmé qu’un ulcère hémorragique a causé les symptômes que le gouverneur a ressentis cette semaine”, a déclaré le chef de cabinet Jayne Millerick dans un communiqué. “Après la transfusion sanguine aujourd’hui, il va beaucoup mieux. Il est extrêmement reconnaissant au personnel de l’hôpital de Portsmouth pour leurs soins exceptionnels et à tous ceux qui donnent du sang. En tant que donneur de sang lui-même, il est heureux de l’avoir payé au suivant et reconnaissant à tous qui font de même.”

JAB BIDEN LE JURIDIQUE RÉPUBLIQUE AVEC DES AFFICHES DE COULOIR DU PRÉSIDENT CONTRLANT LA MONTRE

On ne savait pas immédiatement combien de temps Sununu resterait hospitalisé.

Sununu, un républicain, avait déclaré mercredi qu’il avait été testé négatif pour COVID-19, quelques heures après que son bureau a déclaré qu’il ne se sentait pas bien, a reporté une réunion et a commencé à s’isoler.

“Je me suis réveillé avec des symptômes similaires à COVID et par prudence, j’ai fait deux tests rapides d’antigène, qui sont revenus négatifs, puis suivis d’un test PCR, qui a confirmé le négatif”, avait déclaré Sununu. « Je vais me reposer et j’ai hâte de retourner bientôt à la State House !

Sununu, 46 ans, est entièrement vacciné contre le COVID-19. Il a reçu le vaccin à injection unique Johnson & Johnson le 10 avril.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il s’est rendu lundi dans le Kentucky pour voir comment les autorités gèrent une augmentation des cas de COVID.

Le président du Sénat de l’État, Chuck Morse, un républicain, a déclaré qu’il espérait que Sununu se rétablirait rapidement.

“L’ensemble du Sénat lui envoie ses meilleurs vœux, et je sais que des gens partout dans le New Hampshire le gardent dans leurs prières”, a-t-il déclaré dans un communiqué.