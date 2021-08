Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, riposte à Matt Gaetz – 10z viral

in

Matt Gaetz se bat à nouveau avec le New Jersey.

En décembre dernier, Gaetz a assisté à un gala à Jersey City malgré les graves problèmes de covid-19 à l’époque. Gouverneur du New Jersey Phil Murphy a distingué Gaetz alors qu’il appelait l’événement, a qualifié le membre du Congrès de “Matt Putz” et a déclaré: “Être un knucklehead n’est pas au-delà des pâles pour lui.”

Il a déclaré que le membre du Congrès de Floride n’était pas le bienvenu dans le Garden State, ce à quoi Gaetz a répondu: “Vous allez regretter ce tweet lorsque vous déménagez en Floride comme le reste du New Jersey.”

Cette semaine, Gaetz a dénoncé les blocages sur son podcast Firebrand, rappelant ce gala et comment Murphy a parlé d’enquêter sur l’affaire.

« Jersey enquête-t-il toujours sur moi maintenant ? Ils devront peut-être prendre un numéro », a déclaré Gaetz.

Il a présenté le clip de Murphy l’appelant un “putz” et a répondu: “D’accord, boomer.”

Les gouverneurs tyranniques à travers l’Amérique ont criminalisé le commerce et la vie normale, paralysant leurs communautés. @PhilMurphyNJ devrait appeler le meilleur gouverneur des États-Unis, @GovRonDeSantis, pour obtenir quelques conseils sur la façon de gérer correctement son État. REGARDER Ep. 4 sur Rumble : https://t.co/dQz3I2HOdj pic.twitter.com/JK96yILyN9 – Représentant Matt Gaetz (@RepMattGaetz) 27 août 2021

Après avoir ressassé la controverse vieille de plusieurs mois, Gaetz a déclaré: «Je n’en parle pas maintenant pour ressasser un vieux grief, ou même parce que je veux retourner à Jersey. Je ne.”

Il a ensuite attaqué le New Jersey pour des blocages «draconiens» et a même suggéré que le New Jersey serait dans un meilleur endroit s’il agissait davantage comme la Floride.

Murphy a pris note de ses commentaires et a riposté, l’appelant à nouveau un putz et remarquant “il semble que vous ayez des choses plus importantes à vous inquiéter en ce moment que moi”, avec un lien vers un article de presse sur l’enquête pour savoir si le membre du Congrès eu une relation sexuelle avec un jeune de 17 ans.

Cher Matt Putz, il semble que vous ayez des choses plus importantes à vous inquiéter en ce moment que moi.https://t.co/tf6yjlurNJ https://t.co/9McgakJvKL – Gouverneur Phil Murphy (@GovMurphy) 27 août 2021

