Le gouverneur du NJ déclare que la loi sur les caméras corporelles de la police est nécessaire, mais pas suffisante en soi ⋆ 10z viral

La législation a été signée en novembre et exigeait que tous les policiers soient équipés de caméras corporelles d’ici juin. Nous sommes maintenant en juin et le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a fait des déclarations publiques sur la législation et ses limites.

[Photo by Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images]

NJ a rendu compte de la législation plus tôt cette année, alors que le groupe de travail interagences du gouverneur Murphy sur les caméras portées sur le corps a publié des recommandations pour aider les forces de l’ordre nationales et locales à gérer les coûts et la mise en œuvre des appareils.

À l’époque, Murphy a déclaré: «En raison de leur pouvoir de promouvoir la transparence et la responsabilité, les caméras portées sur le corps sont un outil essentiel pour établir la confiance entre nos policiers et les diverses communautés qu’ils servent.»

Dans ses nouvelles déclarations, il réitère cela, mais reconnaît également que les caméras corporelles ne sont qu’une partie d’une stratégie globale visant à protéger à la fois les forces de l’ordre et les citoyens qui entrent en contact avec elles.

Le gouverneur Phil Murphy (D-NJ) marque une nouvelle loi exigeant que tous les policiers de l’État portent des caméras corporelles à partir d’aujourd’hui. NJ rejoint 6 autres États qui exigent que les forces de l’ordre portent les caméras. pic.twitter.com/whjywWepng – Le recomptage (@therecount) 1er juin 2021

« Les caméras corporelles à elles seules ne peuvent pas rendre une communauté plus sûre. Vous connaissez cette grande phrase : « Ils sont nécessaires mais pas suffisants ». Je pense que c’est ainsi que nous devrions penser à cela. Nous poursuivrons notre travail pour rassembler les dirigeants communautaires et les forces de l’ordre, pour les réformes vitales et attendues qui apporteront une nouvelle culture de la police dans notre État. »

Dans un communiqué de presse en novembre, Murphy a salué la législation comme un moyen de « promouvoir la transparence dans les services de police et de renforcer la confiance entre les policiers et les communautés qu’ils servent », et a qualifié les appareils eux-mêmes de « sage investissement global dans la sécurité publique » qui non seulement améliorerait la responsabilisation et la confiance, mais constituerait une couche de protection pour les forces de l’ordre exerçant leurs fonctions sous serment.