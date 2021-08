Le gouverneur du Tamil Nadu, Banwarilal Purohit, obtient une charge supplémentaire du Pendjab et de Chandigarh avant les élections législatives

in

La nomination entrera en vigueur à compter de la date à laquelle Purohit prendra en charge le bureau et se poursuivra jusqu’à ce que des dispositions régulières soient prises. (PTI)

Le président Ram Nath Kovind a confié la charge supplémentaire de gouverneur du Pendjab au gouverneur du Tamil Nadu Banwarilal Purohit. Le président a également nommé Purohit administrateur du territoire de l’Union de Chandigarh. Le développement vient avant les élections de l’Assemblée du Pendjab qui doivent avoir lieu l’année prochaine.

Purohit remplacera le vice-président Singh Badnore qui s’acquittait de ses fonctions de gouverneur et d’administrateur de Chandigarh. La nomination entrera en vigueur à compter de la date à laquelle Purohit prendra en charge le bureau et se poursuivra jusqu’à ce que des dispositions régulières soient prises.

« Le président de l’Inde a eu le plaisir de nommer Shri Banwarilal Purohit, gouverneur du Tamil Nadu, pour exercer les fonctions de gouverneur du Pendjab, en plus de ses propres fonctions à compter de la date à laquelle il assume la charge de gouverneur du Pendjab jusqu’à la date normale. des dispositions sont prises. Le président indien a également été heureux de nommer Shri Banwarilal Purohit administrateur du territoire de l’Union de Chandigarh, en plus de ses fonctions de gouverneur du Pendjab », a déclaré un communiqué de Rashtrapati Bhawan.

Il convient de rappeler que le chef de Shiromani Akali Dal, Sukhbir Singh Badal, avait affirmé plus tôt ce mois-ci que le gouvernement Modi tentait de priver le gouverneur du Pendjab de la charge de l’administrateur de Chandigarh. Traditionnellement, le gouverneur du Pendjab a fonctionné en tant qu’administrateur de Chandigarh. Badal avait allégué que le Centre tentait de diluer la revendication du Pendjab sur sa capitale.

Cependant, le ministère de l’Intérieur de l’Union avait par la suite précisé qu’aucune proposition de ce type n’était à l’étude pour se dessaisir de la responsabilité de l’administrateur du gouverneur du Pendjab de Chandigarh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.