Le gouverneur du Tennessee déclare le 18 août « Jour de Charlie Daniels »

Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a déclaré que le 18 août serait le “Charlie Daniels Day”.

La journée célèbre la talentueuse star de la country décédée l’année dernière à l’âge de 83 ans. Le Volunteer Jam: A Musical Salute to Charlie Daniels au Bridgestone Arena de Nashville aura lieu le même jour. Charlie Daniels devait initialement apparaître à l’émission qui honore maintenant sa mémoire.

« Le Volunteer Jam est une fière tradition du Tennessee, et cette année, nous réunissons les fans de musique pour un hommage spécial au légendaire Charlie Daniels », a déclaré le gouverneur du Tennessee, Bill Lee. “Pendant plus de 50 ans, Charlie a partagé son talent avec des gens à travers notre pays, et je suis fier que cette célébration perpétue son héritage et met en valeur le riche héritage musical du Tennessee.”

Charlie Daniels a un lien spécial avec le Volunteer Jam. Le Charlie Daniels Band a joué le premier Volunteer Jam en octobre 1974.

La déclaration officielle du gouverneur reconnaît les contributions de Daniels à la musique, notamment les Grammy Awards, les Country Music Awards et l’intronisation au Grand Ole Opry et au Country Music Hall of Fame.

Proclamation du gouverneur – Journée Charlie Daniels

ATTENDU QUE, Charles “Charlie” Daniels est une influence emblématique de la musique rock sudiste, country et bluegrass en tant que chanteur, auteur-compositeur et instrumentiste américain ; et

ATTENDU QUE la carrière multi-platine et primée de Charlie Daniels a duré plus de cinquante ans, y compris les Grammy Awards, les Country Music Awards, les Dove Awards et l’intronisation au Grand Ole Opry et au Country Music Hall of Fame ; et

ATTENDU QUE Charlie Daniels était un fier Tennessien qui aimait ses concitoyens et la riche histoire musicale et culturelle de l’État, et soutenait les efforts pour aider les enfants dans le besoin, les anciens combattants et les membres handicapés de notre communauté ; et

ATTENDU QUE Charlie Daniels a exposé les idéaux de l’État bénévole à travers plus de 40 ans de concerts Volunteer Jam qui ont célébré à la fois des musiciens légendaires et de jeunes artistes, et

ATTENDU QUE Charlie Daniels est décédé le 6 juillet 2020 à l’âge de 83 ans au Liban, dans le Tennessee, pourtant ses chansons et son service sont diffusés dans tout notre grand État, notre nation et même le monde ;

PAR CONSÉQUENT, moi, Bill Lee, gouverneur de l’État du Tennessee, proclame par la présente le 18 août 2021 Journée de reconnaissance pour honorer la mémoire de l’artiste légendaire Charlie Daniels et encourager tous les citoyens à se joindre à moi dans cette digne célébration.