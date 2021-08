Le gouverneur du Texas Abbott devance les critiques avec un pivot vers une posture de sécurité frontalière plus forte .

Le gouverneur Greg Abbott a annoncé aujourd’hui que la Garde nationale du Texas a appréhendé des immigrants illégaux dans la vallée du Rio Grande à la frontière entre le Texas et le Mexique.

L’annonce intervient après que son bureau a envoyé une déclaration plus tôt cette semaine selon laquelle les gardes procédaient à des arrestations après avoir multiplié les plaintes des forces de l’ordre locales et des responsables du comté selon lesquelles ils ne l’étaient pas. Le gouverneur n’a toujours pas déployé de ressources militaires dans les comtés qui ont demandé de l’aide dans les déclarations d’urgence déposées auprès de l’État à partir d’avril.

Lors d’un récent voyage au centre de traitement du secteur de la patrouille frontalière de Del Rio, des gardes ont été observés en train d’accomplir des tâches administratives, d’agrafer du papier, de sortir les poubelles, de porter des armes sans magazines et de faire défiler leurs téléphones portables.

Les forces de l’ordre locales disent que les gardes n’ont qu’un statut d’arme verte, ce qui signifie qu’ils ne sont pas autorisés à tirer en défense. Invité à confirmer leur statut d’arme, le département militaire du Texas a déclaré dans un e-mail: “Les membres du service affectés à cette mission [Operation Lonestar] sont entièrement financés dans un statut d’état de service actif et sont équipés du niveau approprié d’équipement de protection individuelle requis pour les tâches qui leur sont assignées. En raison de la sécurité opérationnelle, nous ne pouvons pas discuter du statut des armes.

Lorsqu’on lui a demandé de fournir des informations sur l’arrestation, le département militaire du Texas a déclaré: «Nous avons environ 700 gardes du Texas affectés à l’opération Lone Star. Dans le cadre de la mission et à l’appui du Département de la sécurité publique du Texas et des autorités locales, le Département militaire du Texas continuera à fournir un soutien de surveillance. Sous la direction du gouverneur Abbott, les gardes du Texas aideront le DPS et les autorités locales à arrêter des individus pour des charges d’État liées à la crise frontalière. »

L’agence a déclaré que le DPS pourrait fournir des informations saisissantes. Le DPS n’a pas répondu aux demandes de commentaires demandant combien d’arrestations ont été effectuées par des gardes.

Plusieurs demandes de commentaires du bureau du gouverneur n’ont pas été répondues. Cependant, après que les demandes aient été faites, le bureau de presse du gouverneur Abbott a envoyé des photos représentant des gardes du fleuve Rio Grande dans un secteur de patrouille frontalière non divulgué semblant contenir des AR-15 avec des magazines.

Le gouverneur Abbott a salué leurs efforts en déclarant: «La Garde nationale du Texas joue un rôle sans précédent pour sécuriser la frontière en raison du refus sans précédent du gouvernement fédéral de remplir ses obligations en vertu de la loi fédérale.»

En mars, le gouverneur Abbott a lancé l’opération Lonestar, déployant environ 1 000 membres du DPS et 500 gardes d’État à la frontière du Texas. Initialement, le service de garde était décrit comme une surveillance et un observatoire, fournissant une assistance aux agents de la patrouille frontalière sur le terrain. Mais aucun n’est dans la brousse ou sur une propriété privée poursuivant des immigrants illégaux qui renflouent des voitures lorsqu’ils sont poursuivis par les forces de l’ordre, ou protègent les résidents sur leurs propriétés privées.

Après des mois de Texans appelant le gouverneur à accorder à la garde des pouvoirs d’arrestation, Abbott a émis un ordre le 27 juillet au général de division Tracy R. Norris, adjudant général de la Garde nationale du Texas, ordonnant que «la Garde nationale du Texas aide le DPS à faire respecter le Texas loi en arrêtant les contrevenants à la frontière.

Cette semaine, Abbott a déclaré : « La Garde est désormais autorisée à faire appliquer la loi du Texas, y compris à arrêter les personnes qui ont traversé la frontière illégalement et violé la loi du Texas. Ils travaillent avec le ministère de la Sécurité publique du Texas (DPS) et les forces de l’ordre locales pour renforcer la sécurité aux frontières. »

En réponse à l’engorgement de la frontière sud par les immigrants illégaux et à l’augmentation de la criminalité associée, aux cartels qui dirigent des opérations de trafic d’êtres humains et de drogue et à l’épuisement des ressources du comté, 34 comtés du Texas ont publié des déclarations officielles de catastrophe. Le premier à le faire a été le comté de Kinney le 21 avril.

Dans les déclarations formelles, les comtés ont demandé au gouverneur des forces de l’ordre supplémentaires et «des forces militaires de l’État pour aider à contrôler les conditions dans le comté en aidant le shérif du comté à faire appliquer la loi et à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale du comté. “

Basé au Camp Mabry à Austin, au Texas, le TXSG fonctionne comme une armée d’État organisée établie par la loi fédérale et de l’État. Il n’est pas soumis à l’activation fédérale et son commandant en chef est le gouverneur du Texas.

De nombreux gardes du Texas ont été déployés à l’étranger et leurs dirigeants aux plus hauts niveaux de commandement ont effectué plusieurs tournées en Irak et en Afghanistan. Ils sont entraînés et équipés pour le combat, pour ne pas être des assistants du DPS ou de la patrouille frontalière ou pour ne pas engager l’ennemi, affirment les critiques d’Abbott.

L’ancien membre du Congrès et vétéran du combat, le lieutenant-colonel Allen West, défie Abbott pour la nomination au poste de gouverneur républicain en 2022. Il soutient qu’Abbott a abdiqué la souveraineté du Texas et qu’en tant que chef militaire, il saurait mieux comment sécuriser la frontière de l’État.

West dit qu’il « préparera, mobilisera et déploiera toute la force de notre garde nationale du Texas et de notre garde d’État du Texas pour mener des missions de reconnaissance et de surveillance le long de notre frontière dans le but d’interdire le flux de personnes et de drogues le long des routes d’infiltration connues. La simple construction d’un mur n’est pas une panacée ; vous devez avoir des bottes au sol et des mesures de surveillance électronique supplémentaires.

West dit qu’il désignerait également les cartels mexicains comme des organisations criminelles et terroristes transnationales et gelerait leurs avoirs financiers au Texas. Abbott a appelé l’administration Biden à désigner les cartels comme des organisations terroristes.

West dit qu’il arrêterait toute personne travaillant avec les cartels, y compris ceux de l’immobilier et de la banque qui permettent aux réseaux de cartels d’opérer dans tout l’État, y compris « réprimer les agences immobilières qui permettent des « cachets ». »

West jure que contrairement à Abbott – qui a envoyé des lettres de demande à l’administration Biden concernant la sécurité des frontières, la traite des êtres humains et les abus présumés d’enfants, la propagation de COVID-19 par la libération d’immigrants illégaux dans la communauté et d’autres actions – il ne demanderait pas au gouvernement fédéral la permission de protéger la souveraineté du Texas ou de protéger les Texans qui craignent pour leur vie.

“L’article 1, section 10, clause 3 de la Constitution stipule clairement que si un État fait face à une menace d’invasion, ce qui est le cas du Texas, l’État peut agir sans délai”, a déclaré West. « Le gouvernement fédéral a abdiqué le devoir et la responsabilité constitutionnels » de protéger la frontière sud.

En tant que commandant en chef de l’armée texane, West a déclaré dans une interview qu’il déploierait toute la garde, les diviserait en secteurs, les positionnerait le long du mur et le long de la frontière texane, assurerait une surveillance aérienne et terrestre. Il fermerait également les ports d’entrée le long des routes nationales, ce que les Texans ont demandé à Abbott de faire, mais qu’il n’a pas fait.

En juillet, une banderole a été accrochée au-dessus d’une passerelle piétonne à Juárez, au Mexique, à un passage vers El Paso, au Texas, menaçant de tuer des agents de la patrouille frontalière américaine et la police mexicaine qui tentent d’arrêter les efforts de contrebande d’êtres humains et de drogue. La traduction anglaise de la bannière se lit comme suit : « Les balles peuvent également traverser la rivière et le mur (frontière) » et elle a été signée dans un langage grossier signifiant à peu près « l’homme principal de tout Juárez ».

Les douanes et la protection des frontières américaines ont déclaré qu’elles enquêtaient sur la menace et qu’elle “sera traitée en conséquence et non prise à la légère”.

Moins d’un mois plus tard, début août, des agents de la patrouille frontalière dans le secteur d’El Paso, dans un délai de 24 heures, se sont mis à l’abri des tirs de plusieurs obus tirés de l’autre côté de la frontière internationale du Texas et du Mexique.

Un porte-parole de la division du FBI El Paso a déclaré qu’il “travaillait avec nos partenaires des forces de l’ordre de l’autre côté de la frontière” et enquêtait sur l’affaire.

West a déclaré que ces actes sont une déclaration de guerre et devraient être traités comme tels.