Le gouverneur du Texas Abbott teste négatif pour COVID-19 quatre jours après un test positif

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a été testé négatif pour le coronavirus samedi, quatre jours seulement après avoir été testé positif.

“On me dit que mon infection a été brève et bénigne en raison de la vaccination que j’ai reçue”, a déclaré Abbott dans une vidéo qu’il a publiée sur Twitter. « Donc, j’encourage les autres qui n’ont pas encore reçu la vaccination à envisager de se faire vacciner. »

Le gouverneur du Texas a déclaré qu’il continuerait à se mettre en quarantaine selon les recommandations du médecin, et que la première dame, Cecilia Abbott, avait également été testée négative pour le virus mortel.

Le test positif du gouverneur est intervenu alors que les cas de coronavirus ont augmenté non seulement dans tout le Texas mais dans tout le pays – stimulé par la variante delta hautement contagieuse.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont signalé une augmentation de 14% du nombre de cas signalés aux États-Unis au cours de la semaine dernière, avec une moyenne de plus de 133 000 nouveaux cas confirmés quotidiennement.

Le Texas a récemment ouvert neuf nouveaux centres de perfusion d’anticorps dans le but de maintenir les hôpitaux à l’écart des cas de coronavirus les plus graves, a d’abord rapporté le Texas Tribune.

Abbott aurait déclaré qu’il s’efforcerait de continuer à ajouter des centres de thérapie par anticorps pour aider l’État à faire face à l’augmentation des cas non observée depuis le précédent pic pandémique.

Après avoir été testé positif pour le coronavirus, Abbott a reçu le traitement par anticorps monoclonal de Regeneron – une thérapie utilisée pour les cas de coronavirus « légers à modérés » pour les personnes qui « sont à haut risque de progresser vers un COVID-19 sévère ».

Le gouverneur a déclaré qu’il ne présentait aucun symptôme après son premier test positif, bien qu’il n’ait pas précisé si cela avait changé au cours des quatre derniers jours.