Le gouverneur du Texas Abbott vient de montrer à l’Amérique à quoi ressemble la liberté – en une seule photo – RedState ⋆ .

La république du Texas a organisé un premier match de boxe samedi soir et la liberté a éclaté…

Du moins, c’est à cela que cela ressemblait dans le tweet que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a envoyé aux abonnés de Twitter vers 00h30, heure centrale, dimanche matin.

Les salutations d’Abbott sont devenues le tweet le plus tendance à propos de l’événement, et il a à peine mentionné le combat d’unification des super-moyens WBO qui s’est tenu à Arlington, au Texas, AT & T Stadium samedi soir entre le tirage au sort majeur Canelo Alvarez et son adversaire Billy Joe Saunders – sauf le hashtag #alvarezsaunders ,

Il y a une bonne raison pour laquelle le combat a fait du bruit, bien sûr, avant même le premier coup de poing. (À propos, Canelo a battu Saunders au 8e tour, que l’arbitre a dû arrêter après un TKO. Écoutez les faits saillants du combat via BBC 5 Live Sports ici.)

La foule sur place – la maison des Cowboys de Dallas – a battu un record américain pour un concours pugilistique en salle.

Écoutez simplement le rugissement lorsque Canelo a été annoncé aux participants:

73000 personnes à Dallas sont hypnotisées pour Canelo #alvarezsaunders (via @ DanRafael1) pic.twitter.com/z8idgFl1Rx – JzoSports (@JzoSports) 9 mai 2021

Comme l’a rapporté KTVT-TV de Dallas, ce nombre était officiellement de 73 126.

Samedi était une nuit de combat à Arlington, ce qui signifie que des parkings bondés et des foules étaient au rendez-vous au stade AT&T. Ce fut également une soirée record avec 73 126 personnes présentes pour le match de boxe entre le Mexicain Canelo Alvarez et Billy Joe Saunders. Avant aujourd’hui, le record de boxe américain pour la plus grande foule en salle était d’un peu plus de 63 000.

Il a continué avec cette note encourageante:

Le taux de participation montre que les choses pourraient revenir à la normale le plus tôt possible. “Je suis ravi que nous puissions faire quelque chose maintenant, et être à l’aise pour aller à des événements”, a déclaré le fan de boxe Austin Valadez. AT&T Stadium n’avait pas besoin de masques lors de l’événement à capacité illimitée, mais a plutôt déclaré qu’il était encouragé.

Le Dallas News a partagé plus de détails sur la nature historique de la foule:

La foule record a dépassé le record précédent de 63350 lorsque Muhammad Ali a battu Leon Spinks dans leur match revanche d’un combat pour le titre des poids lourds à la Nouvelle-Orléans en 1978. Malgré un mauvais undercard, qui ne comportait aucun combattant local et un seul combat pour le titre, les fans de combat sont venus voir un homme de toute façon: Alvarez. En réalité, c’est tout ce qui compte, surtout avec un combattant du statut d’Alvarez. Il est considéré comme l’un des meilleurs combattants du sport et il est l’un des rares combattants à pouvoir attirer d’énormes foules.

Et a ajouté cette déclaration optimiste d’un cadre d’AT & T Stadium, sur la perspective du retour des événements en salle à pleine capacité dans tout le pays:

«La demande refoulée d’aller à un événement en direct a donné à ce combat un pic de 10 000 à 15 000 autres», a déclaré Chad Estis, vice-président exécutif des opérations commerciales à AT&T Stadium.

Et c’est exactement ce que le tweet Abbott et la photo d’accompagnement de l’article de Dallas News criaient presque.

Il lisait: (c’est moi qui souligne)

Le plus grand événement de boxe en salle de l’histoire des États-Unis. Samedi soir. AT&T Stadium, Arlington, Texas. Le Texas est ouvert, à 100% # boxe #alvarezsaunders

Le plus grand événement de boxe en salle de l’histoire des États-Unis. Samedi soir. AT&T Stadium, Arlington, Texas. Le Texas est ouvert, 100% # boxe #alvarezsaunders https://t.co/gjMM0eqbQ9 – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 9 mai 2021

C’est une photo émouvante, montrant des gens vivant librement. Un contraste frappant avec la signalisation de la vertu qui est de rigueur parmi nos parieurs de gauche et leurs suspensions de l’industrie du divertissement, comme je l’ai écrit dans un article récent sur une interview avec la légende de la comédie américaine Billy Crystal, comme mon collègue Nick Arama. aime à dire, totalement sur la diapositive.

Ou comme cet «affichage» lors de la prise de vue traditionnelle «au revoir» de samedi de «SNL»:

Seigneur. https://t.co/Pgl8cSpoAC – Derek Hunter (@derekahunter) 9 mai 2021

Je n’ai pas pu m’empêcher de me laisser emporter par l’émotion du moment: