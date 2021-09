Le gouverneur du Texas embauchera des unités de patrouille frontalière à cheval si elles sont licenciées par Biden • CDN

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a déclaré que l’État embaucherait des agents de la patrouille frontalière à cheval accusés d’avoir frappé des migrants avec leurs rênes à Del Rio, au Texas, si le président Joe Biden les renvoyait.

Abbott a déclaré qu’il soutiendrait tous les agents de la patrouille frontalière qui pourraient perdre leur emploi sous l’administration Biden, lors d’une apparition sur Fox News dimanche. Il a ajouté que les politiques d’immigration de l’administration Biden ont poussé les migrants à submerger les agents des frontières.

“Si Biden licencie les agents de la patrouille frontalière qui sécurisaient la frontière à cheval, le Texas leur offrira un emploi”, a déclaré Abbott. « Ils peuvent aussi amener leurs chevaux.

“Nous les mettrons en première ligne pour faire le travail de Biden pour sécuriser la frontière”, a ajouté Abbott.

Si Biden licencie les agents de la patrouille frontalière qui sécurisaient la frontière à cheval, le Texas leur offrira un emploi. Ils peuvent aussi amener leurs chevaux. Nous les mettrons en première ligne pour faire le travail de Biden pour sécuriser la frontière.https://t.co/xpwURkM9kJ – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 27 septembre 2021

Biden a déclaré qu’il y aurait des conséquences pour les unités de patrouille frontalière à cheval qui ont tenté d’empêcher les Haïtiens d’entrer aux États-Unis depuis Ciudad Acuña, au Mexique, après une enquête sur l’incident, selon le Daily Caller.

Abbott a déclaré que l’administration Biden n’avait pas appliqué les lois à la frontière, le Texas a donc dépensé les ressources de l’État pour faire face à une augmentation du nombre de migrants arrivant à la frontière sud.

« S’il prend des mesures contre eux – j’ai travaillé aux côtés de ces agents de la patrouille frontalière – je veux qu’ils sachent quelque chose. S’ils risquent de perdre leur emploi par un président qui abandonne son devoir de sécuriser la frontière, vous avez un emploi dans l’État du Texas », a déclaré Abbott. “Je vais vous embaucher pour aider le Texas à sécuriser notre frontière.”

Près de 209 000 migrants ont tenté d’entrer illégalement aux États-Unis en août, selon les données des douanes et de la protection des frontières. Plus de 1,3 million de migrants ont été rencontrés à la frontière sud depuis janvier.

