Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, fait face à un groupe croissant de challengers républicains à long terme

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, fait face à une liste de challengers républicains dans sa candidature à la réélection malgré l’approbation convoitée de l’ancien président Donald Trump.

Abbott, qui a 55 millions de dollars dans son trésor de guerre de réélection et détient une cote d’approbation de 73% parmi les républicains, fait toujours face à plusieurs ennemis républicains de premier plan qui remettent en question son record conservateur lié aux restrictions sur les coronavirus, a rapporté vendredi NBC News.

GREG ABBOTT DIT QUE L’ADMINISTRATION DE BIDEN ”Flip-floppé” SUR LA FERMETURE DES PASSAGES FRONTIÈRES ACCUMULÉS TEXAS-MEXIQUE

L’ancien membre du Congrès de Floride Allen West a rejoint l’ancien sénateur de l’État du Texas Don Huffines, le commentateur politique conservateur Chad Prather et l’avocat de la défense pénale Paul Belew dans la course pour vaincre Abbott et ont amené la réponse initiale d’Abbott au coronavirus au premier plan du débat.

Les challengers ont martelé Abbott pour avoir fermé des entreprises et être réceptif aux mandats de masque facial au début de la pandémie et ne lui ont pas pardonné même s’il a été l’un des premiers gouverneurs à rouvrir complètement un État.

“Je veux dire, vous ne pouvez pas rendre quelque chose que vous n’aviez vraiment pas le droit de prendre”, a déclaré West.

Huffines a accepté, en disant: “Ce serait comme remercier un voleur d’avoir ramené certains de vos biens volés.”

ABBOTT ENVISAGE DE POURSUIVRE BIDEN EN JUSTICE : “C’EST UN VIOLATEUR HABITUEL DE LA CONSTITUTION AMÉRICAINE”

“Quand vous jouez au pyromane et au pompier, l’hypocrisie saigne assez rapidement”, a déclaré Prather.

“Les médias lui accordent beaucoup de crédit parce qu’il utilise beaucoup de rhétorique conservatrice”, a ajouté Prather. “Mais il y a une différence entre dire et faire. Et, vous savez, Ron DeSantis le fait. Kristi Noem le fait. Et Greg Abbott, un politicien qui vit de ses sondages, est bon à dire.”

Les alliés d’Abbott semblent indifférents aux différents challengers en lice pour le poste d’Abbott.

“Ils n’ont pas d’argent, ils n’ont aucune capacité de collecte de fonds”, a déclaré à NBC News John Wittman, ancien directeur des communications d’Abbott. “Ils se battent tous pour les mêmes 10 à 12 % d’électeurs primaires républicains.”

Dave Carney, le stratège politique d’Abbott, a déclaré que le gouverneur n’était “pas du tout inquiet” pour ses principaux opposants.

“Nous sommes vraiment concentrés sur les élections générales”, a-t-il ajouté. “La primaire est une excellente occasion pour nous de faire une répétition générale.”

Abbott a obtenu l’approbation de l’ancien président Donald Trump au cours de l’été.

“Greg Abbott est un combattant et un grand gouverneur pour le peuple incroyable du Texas”, a déclaré Trump dans un communiqué. “Aucun gouverneur n’a fait plus pour sécuriser la frontière et assurer la sécurité de nos communautés que le gouverneur Abbott. Greg est un ardent défenseur du deuxième amendement et a fait du Texas un État sanctuaire du deuxième amendement. Le Texas est devenu une machine à créer des emplois, et notre partenariat aidé à restaurer la puissance économique et le succès de l’Amérique.”

Le bureau d’Abbott n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News.