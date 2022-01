Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, l’officialise : il se représentera en 2022

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a officiellement lancé sa campagne de réélection samedi, annonçant lors d’un événement à McAllen qu’il briguerait un troisième mandat.

« Aujourd’hui, j’annonce officiellement que je suis candidat à ma réélection en tant que gouverneur du grand État du Texas », a écrit Abbott plus tard sur Twitter, à la suite de l’événement Hispanic Leadership Summit.

« Ensemble, nous assurerons l’avenir du Texas », a-t-il ajouté.

Plus tôt, Abbott – un fervent partisan de l’ancien président Trump et un défenseur de la construction d’un mur le long de la frontière américano-mexicaine – a déclaré à la foule du comté de Hidalgo que l’État continuait de persévérer sous sa direction, malgré les difficultés récentes.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, prend la parole lors d’une conférence de presse à Austin, le 8 juin 2021. (Associated Press)

« Malgré les défis sans précédent auxquels nous avons été confrontés, le Texas a persévéré. Maintenant, de plus en plus d’entreprises s’installent ici et plus de Texans travaillent ici que jamais auparavant », a déclaré Abbott, selon KHOU-TV de Houston.

Le républicain a également déclaré avoir tenu ses promesses de campagne, dont une spécifique à la vallée du Rio Grande.

Le président Biden, à gauche, prend la parole dans le bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower à Washington, le 8 octobre 2021. À droite, le gouverneur du Texas Greg Abbott est vu à l’intérieur du Texas Statehouse à Austin, le 10 juillet 2021. (./.)

« Avant d’être gouverneur, le sud du Texas n’avait pas de centre de traumatologie de niveau 1 », a déclaré Abbott, comme l’a rapporté KEYE-TV d’Austin. « Je vous ai promis que vous auriez un centre de traumatologie de niveau 1, et maintenant la vallée du Rio Grande en a un, ici même dans le comté de Hidalgo. »

Fier d’annoncer officiellement que je suis candidat à une réélection pour continuer à servir en tant que gouverneur de l’État de Lone Star. Ensemble, nous assurerons l’avenir du Texas. Merci, comté d’Hidalgo ! pic.twitter.com/1puRqdnHE3 – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 8 janvier 2022

Abbott est le favori pour conserver son poste malgré que d’autres républicains aient annoncé leurs offres respectives, y compris l’ancien chef du Parti républicain de l’État, Allen West ; ancien État sénateur Don Huffines; l’avocat de la défense pénale Paul Belew ; et propriétaire d’entreprise Danny Harrison.

Du côté des démocrates, le candidat déchu au Sénat américain et à la présidence et ancien représentant américain Beto O’Rourke a annoncé en novembre qu’il briguerait le poste de gouverneur. La journaliste de la radio publique Joy Diaz a également annoncé une offre « peu probable ».