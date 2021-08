Le gouverneur du TX reçoit un traitement COVID rare tout en interdisant les mandats de masque et de vaccin ⋆ 10z viral

– de la vérité

Lorsque l’histoire définitive de la pandémie de COVID-19 sera écrite, le 17 août 2021 restera dans les mémoires comme l’une des grandes fourches de cette terrible route. Une voie mène à une calamité toujours plus profonde, et l’autre ramène le bon sens fondamental à la lutte contre le virus. Nous ne pouvons pas connaître l’issue aujourd’hui, mais je soupçonne fortement que la mauvaise voie sera prise et qu’un autre hiver meurtrier nous mettra une fois de plus, ainsi que nos enfants, à la merci de ce qui n’aurait pas dû arriver.

Il a été annoncé hier, le 17 août, que Greg Abbott, le gouverneur républicain du Texas et opposant virulent aux mandats de masques, avait contracté COVID. Il est le 11e gouverneur à le faire à ce jour. L’annonce a rappelé de vifs souvenirs du jour d’octobre 2020 où nous avons découvert que Donald Trump avait été infecté.

Comme cela était courant pendant l’administration Trump, la réaction générale était le paradoxe d’être choqué et complètement non surpris en même temps. Trump avait passé l’année essentiellement à défier le virus pour l’attraper, bafouant et se moquant même des mesures de protection les plus élémentaires. En cela, il a semé les graines de notre crise actuelle, alors que des millions de ses électeurs encore fervents continuent de suivre son exemple autodestructeur.

Abbott est taillé dans le même rouleau de tissu en cuir. Le gouverneur du Texas est entré en guerre contre plusieurs municipalités de son État car elles souhaitent que les enfants portent des masques à leur retour à l’école. Étant donné le nombre croissant de preuves terrifiantes que la variante Delta de COVID s’attaque aux enfants bien plus que nous n’en avons vu auparavant, cela semble être une précaution raisonnable à prendre pour tous. Ce n’est pas le cas, selon Abbott, dont le mépris pour le gouvernement local va à l’encontre de, eh bien, tout ce que les conservateurs prétendent souvent défendre.

L’hypocrisie des battements de bras ne s’arrête pas là. Abbott est de toute évidence asymptomatique, ce qui ne devrait pas surprendre : il a été vacciné trois fois. Les vaccins ont été très efficaces pour minimiser les dommages causés par l’infection jusqu’à présent, mais ces chiffres sont récemment devenus extrêmement flous.

Dans le cadre de son traitement, Abbott reçoit également le traitement par anticorps monoclonal Regeneron, qui n’est généralement utilisé que pour les patients dans un état critique. Il ne l’est pas, mais il l’obtient quand même.

Avec trois coups, Abbot fait partie des quelques privilégiés ; seule la moitié du pays a été complètement vaccinée, et ceux qui se font vacciner se tournent maintenant vers la nécessité de vaccins de rappel. La variante COVID Delta a provoqué une explosion d’infections, même chez des personnes vaccinées comme Abbott. Rien qu’hier, il y a eu près de 140 000 nouvelles infections, une partie solide provenant de l’état d’Abbott.

Pour récapituler: le gouverneur du Texas a attrapé COVID après s’être efforcé de contrecarrer les mesures de sécurité minimales pour les enfants. L’infrastructure médicale de son État tremble au bord de l’effondrement. Pourtant, il a lui-même été vacciné trois fois, ce qui le rend rare dans la population et supposément plus sûr que la plupart. De cette bulle, qui ne le protégeait toujours pas complètement, Abbott s’est fait un devoir de garder les autres beaucoup plus en danger d’infection à partir de précautions minimales comme les masques.

La cerise sur le gâteau est cette vidéo étonnante, prise la veille de l’annonce de l’infection par Abbott. Il était là, dans une salle comble remplie de donneurs âgés, et sans masque en vue. Était-il en train de répandre le virus dans la pièce comme un super-épandeur à lui tout seul ? C’était son peuple, mais on se demande s’ils ont tous reçu trois inoculations comme leur gouverneur bafouant le masque. C’est possible, ce qui, à bien des égards, rend le visuel encore pire.

À quel point ça va mal dans l’état d’Abbott ? « Les responsables de la santé du Texas ont demandé cinq remorques mortuaires au gouvernement fédéral en prévision d’un éventuel pic de décès provoqué par l’augmentation du nombre de coronavirus dans l’État », rapporte le Washington Post. «Les camions mortuaires mobiles et réfrigérés étaient considérés comme un symbole sinistre lors des vagues précédentes de la pandémie. Des remorques ont été livrées dans les villes pour suivre le rythme des décès croissants, et dans certains endroits, elles seraient restées en place en tant que morgues de fortune des mois après le début de la pandémie. »

L’école a commencé dans un certain nombre d’endroits et beaucoup d’autres ouvriront bientôt. Au Texas, ils ouvriront grand leurs portes à une marée sans masque d’enfants non vaccinés qui courent un plus grand risque d’infection qu’à tout moment de la pandémie. Les actions d’Abbott et de copains idéologiques et complices comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis peuvent être considérées comme rien de moins qu’un homicide par négligence criminelle à grande échelle si le pire arrive.

C’est le COVID. Si nous avons appris quelque chose, c’est que le pire survient souvent, tôt ou tard, à travers les lacunes que nous lui donnons négligemment. Des gouverneurs comme Abbott et DeSantis fournissent délibérément ces lacunes parce qu’ils veulent hériter du trône terni (mais lucratif) de Trump et doivent jouer avec leur base pour le faire. C’est aussi impitoyablement cynique que tout ce qui a jamais été vu dans ce pays – Qu’ils mangent le virus ! – et menace de faire beaucoup plus de morts.

C’est cette fourche sur la route – un gouverneur qui déteste les masques attrape-t-il COVID après trois coups de feu suffisants pour faire tourner les têtes et ralentir ce troupeau tonitruant de folie mortelle ? Ne vous attendez pas à ce qu’Abbott devienne religieux après son infection ; Trump ne l’a pas fait et a en fait redoublé d’efforts dans sa guerre en cours contre la science. Cela nous a donné ceci. Qu’est-ce qu’Abbott et ses amis vont nous apporter, mais plus ou pire ?

Très bientôt, un pouvoir supérieur à Abbott et DeSantis va devoir prendre ces questions en main. Jusqu’à ce que le président Biden prenne des mesures décisives, le reste d’entre nous verra les chiffres grimper chaque jour, alors que l’infection se propage à de plus en plus d’enfants.

_______

À propos de l’auteur

William Rivers Pitt est un auteur du New York Times et un auteur à succès international de deux livres : War on Iraq: What Team Bush Doesn’t Want You to Know et The Greatest Sedition Is Silence. Son dernier livre, House of Ill Repute: Reflections on War, Lies, and America’s Ravaged Reputation, sera disponible cet hiver chez PoliPointPress.