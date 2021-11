Le gouverneur du Wisconsin envoie son soutien à la suite de la tragédie du défilé – « Prier pour Waukesha ! » | Monde | Nouvelles

Dimanche vers 22h40 (GMT), une voiture a traversé un défilé de Noël à Waukesha, dans le Wisconsin. Lors d’une conférence de presse peu après l’incident, le chef de la police Dan Thompson et le chef des pompiers Steven Howard ont déclaré qu’il y avait eu « quelques morts ».

Howard a déclaré: « Nous n’avons pas d’informations détaillées sur les décès pour le moment. »

Selon le chef de la police de Waukesha, environ 23 personnes ont été transportées à l’hôpital après que le SUV rouge a heurté des participants marchant dans le défilé de Noël de Waukesha.

Malgré les informations selon lesquelles le conducteur du véhicule aurait tiré des coups de feu depuis la voiture, M. Thompson a déclaré: « Pour le moment, nous ne pensons pas qu’il y ait eu de [shots] tiré du véhicule.

« Nous pensons que l’officier a déchargé son arme à feu pour arrêter le véhicule. »

Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a tweeté lundi après l’incident, offrant ses pensées et ses prières aux habitants de Waukesha.

Le gouverneur Evers a déclaré que lui et sa femme, Kathy Evers, « priaient pour Waukesha ce soir ».

Il a déclaré : « Kathy et moi prions pour Waukesha ce soir et pour tous les enfants, familles et membres de la communauté touchés par cet acte insensé.

« Je suis reconnaissant envers les premiers intervenants et les personnes qui ont agi rapidement pour aider, et nous sommes en contact avec des partenaires locaux dans l’attente de plus d’informations. »

LIRE LA SUITE: Wolff dit que Red Bull a « réveillé le lion » alors que Hamilton remporte la victoire dominante

Des séquences vidéo du défilé ont été diffusées, montrant un véhicule rouge circulant à grande vitesse sur la route.

Les passants semblent également regarder vers l’avant alors que la voiture continue d’être hors de portée et que d’autres crient.

Les policiers ont récupéré le véhicule suspect et une « personne d’intérêt » serait en garde à vue.