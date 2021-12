Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, envisagera des lois plus strictes sur la libération sous caution après le carnage de Noël de Waukesha

Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a déclaré à une chaîne de télévision locale qu’il pourrait soutenir des lois plus strictes sur la libération sous caution après que le criminel de carrière Darrell Brooks a été libéré sous caution de 1 000 $ et aurait participé à un défilé de Noël, tuant 6 personnes et en blessant plus de 60.

Evers a averti que toutes les parties prenantes devraient participer aux réformes potentielles, selon News 3, qui a mené une interview de fin d’année avec le gouverneur.

« Vous détestez utiliser une tragédie comme celle-ci pour créer une impulsion au changement », a-t-il déclaré à la chaîne d’information. « Mais si tout le monde s’assoit et respire… peut-être qu’il y a un moyen pour les personnes qui ont un passé violent d’avoir une caution plus élevée. Je suis ouvert à cela. »

LA MÈRE DU SUSPECT DU DÉFILÉ DE NOL DE WAUKESHA BLÈME LE MANQUE DE SERVICES DE SANTÉ À LA TRAGÉDIE

Le plus haut responsable politique de l’État réfléchit toujours à l’opportunité d’ouvrir une enquête sur le procureur du district de Milwaukee, John Chisholm, après que son bureau a gâché la caution du tueur présumé de Waukesha, Darrell Brooks.

Darrell Brooks, accusé d’avoir tué cinq personnes et blessé près de 50 personnes après avoir traversé un défilé de Noël avec son véhicule utilitaire sport le 21 novembre, comparaît devant le tribunal du comté de Waukesha à Waukesha, Wisconsin, États-Unis, le 23 novembre 2021. (Mark Hoffman/Pool via REUTERS )

Un procureur junior a demandé une caution de 1 000 $ après que Brooks aurait écrasé son ex-petite amie avec sa Ford Escape rouge le 3 novembre, laissant des traces de pneus sur sa jambe. À l’époque, il était libre de 500 $ pour avoir prétendument ouvert le feu sur son neveu lors d’une bagarre au sujet d’un téléphone portable l’année précédente.

LE SUSPECT DE WAUKESHA PARADE DARRELL BROOKS DIT QU’IL SE SENT « DÉHUMANISÉ », « DÉMONISÉ » DANS LE PREMIER INTERVIEW DE JAILHOUSE

La mère de Brooks a posté les 1 000 $ et il a été libéré six jours avant d’utiliser le même SUV pour faucher les vacanciers le 21 novembre lors d’un défilé de Noël annuel à 20 miles à l’ouest de Milwaukee.

JOHN T. CHISHOLM, procureur de district du comté de Milwaukee (https://county.milwaukee.gov/EN/District-Attorney/Administration)

Chisholm a qualifié la recommandation de l’État de « faiblement faible » et a déclaré que le bureau avait lancé un examen interne de la décision.

Mais une analyse de Fox News a montré que l’établissement d’une caution faible pour les récidivistes n’est pas inhabituel à Milwaukee.