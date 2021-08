Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, oppose son veto aux réformes de l’intégrité des élections républicaines .

in

Les règles pour les prochaines élections du Wisconsin ne changent pas.

Le gouverneur démocrate Tony Evers a opposé mardi son veto à une liste de réformes électorales républicaines qui, selon les législateurs, combleraient les lacunes exploitées lors des élections de 2020.

“Ils essaient d’empiler le jeu pour obtenir les résultats qu’ils veulent la prochaine fois, et ils essaient de rendre plus difficile pour chaque personne éligible de voter”, a déclaré Evers dans sa déclaration de veto.

En tout, le gouverneur a opposé son veto à sept plans différents parrainés par les républicains qui auraient empêché les gens de retourner les bulletins de vote pour d’autres personnes; redéfini qui est et qui n’est pas indéfiniment confiné ; exigeait que presque tout le monde dans l’État montre une pièce d’identité d’électeur ; empêché les travailleurs électoraux locaux de remplir les pièces manquantes sur les bulletins de vote ; et arrêté les collectes de bulletins de vote en masse comme Democracy in the Park à Madison.

Les républicains, comme prévu, étaient indignés.

“Bien qu’il prétende que ces projets de loi sont” anti-démocratiques “, ses actions sont plus éloquentes que les mots”, a déclaré le président de l’Assemblée, Robin Vos (R-Rochester). “[The governor] est satisfait du statu quo et refuse d’améliorer les élections futures. Ces projets de loi ont comblé les échappatoires, normalisé les procédures, établi l’uniformité, garanti que seul l’électeur peut corriger son propre bulletin de vote et protégé les votes des personnes âgées en soins de longue durée.

« Le gouverneur vient de tourner le dos à d’importants projets de loi sur l’intégrité des élections qui, s’il les avait signés, auraient largement prouvé aux habitants du Wisconsin que la protection de l’intégrité de nos élections importe plus que l’apaisement des groupes d’intérêts progressistes de Madison et Milwaukee, », a déclaré mardi le sénateur Chris Kapenga (R-Delafield).

Personne ne devrait être surpris qu’Evers ait opposé son veto à la législation, il a promis pendant des mois de saborder tout ce qui, selon lui, rendrait le vote plus difficile.

“Quand je me suis présenté à ce poste, j’ai promis que je travaillerais pour protéger le droit de vote de chaque personne éligible”, a déclaré le gouverneur. « C’est pourquoi nous continuerons à travailler pour protéger le droit de chaque électeur éligible de voter et pour nous assurer qu’il est facile et accessible pour eux de le faire. »

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Devin LeMahieu, a déclaré que le gouverneur facilite davantage les manigances électorales dans l’État.

“Nos projets de loi de bon sens sur l’intégrité des élections auraient rendu le vote facile et plus difficile à tricher”, a déclaré LeMahieu dans un communiqué. « La protection des lois sur l’identification des électeurs et de l’intégrité de nos élections est fondamentale pour une république saine. Le gouverneur Evers fait obstacle à la restauration de la confiance perdue dans notre processus.