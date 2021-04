Le gouverneur Inslee déclare que tous les adultes de l’État de Washington seront éligibles au vaccin COVID-19 à partir du 15 avril

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, lors d’une conférence de presse mercredi. (Capture d’écran Twitter)

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a annoncé mercredi que tous les résidents de l’État de Washington âgés de 16 ans et plus seraient éligibles pour un vaccin COVID-19 à partir du 15 avril.

Cette décision intervient le jour même où l’éligibilité a été élargie pour inclure 2 millions de personnes supplémentaires dans l’État, y compris des personnes de 60 ans ou plus, des travailleurs de la restauration, des personnes sans domicile et d’autres.

L’annonce ajoutera 1,2 million de personnes supplémentaires à la liste d’éligibilité et intervient deux semaines après que le président Joe Biden a ordonné aux États de rendre tous les Américains adultes éligibles à recevoir des vaccins au plus tard le 1er mai.

«Nous sommes convaincus que nous pouvons franchir cette étape car nos allocations de doses ont augmenté», a déclaré Inslee lors d’une conférence de presse mercredi après-midi. Le gouverneur a déclaré que 3,3 millions de Washingtoniens avaient reçu leur première dose de vaccin et que plus d’un million de Washington étaient entièrement vaccinés.

Le ministère de la Santé de Washington rapporte qu’en moyenne 54 000 vaccins sont administrés par jour.

Je suis heureux d’annoncer qu’à compter du 15 avril, tous les adultes de Washington seront éligibles pour recevoir une vaccination contre le COVID-19. pic.twitter.com/bqt9YdrX5p – Gouverneur Jay Inslee (@GovInslee) 31 mars 2021

Les tendances actuelles du COVID-19 dans tout l’État sont préoccupantes et nous devons faire tout notre possible pour nous assurer de limiter les cas. Il est maintenant temps de rester diligent. Nous ne sommes pas encore sortis du bois. L’ouverture de la pleine éligibilité sera un autre outil crucial dans notre lutte contre ce virus. – Gouverneur Jay Inslee (@GovInslee) 31 mars 2021

3,3 millions de Washingtoniens ont reçu leur première dose et plus d’un million sont entièrement vaccinés. Nous avons encore un long chemin à parcourir pour faire vacciner la plupart des Washingtoniens, mais si nous continuons à porter des masques, à prendre nos distances et à nous faire vacciner – nous éliminerons ce virus. – Gouverneur Jay Inslee (@GovInslee) 31 mars 2021

La mairesse de Seattle, Jenny Durkan, a suivi l’annonce d’Inslee en déclarant que Seattle est prête à étendre considérablement ses efforts de vaccination et que la ville est désormais en mesure de fournir jusqu’à 168 000 vaccins par semaine.

Plus tôt mercredi, Durkan a vanté l’ouverture d’un nouveau centre de vaccination communautaire géré par la Seattle Visiting Nurse Association au North Seattle College. Le site sera le quatrième site de vaccination fixe affilié à la ville, en plus du Lumen Field Event Center, de Rainier Beach et de West Seattle.

Durkan a déclaré que la demande de vaccins dépasse actuellement de loin l’offre, mais elle a exprimé sa confiance dans le fait que la Maison Blanche obtiendrait plus de doses pour la région en avril et mai.