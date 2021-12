Le gouverneur Jared Polis est invité à commuer la peine de Rogel Aguilera-Mederos

Même le juge de Rogel Lazaro Aguilera-MederosDans l’affaire pénale, a estimé que la peine de 110 ans de prison était trop élevée, mais a déclaré que c’était le minimum en vertu de la loi. Maintenant, le gouverneur du Colorado. Jared Polis fait face à des appels pour commuer la peine du chauffeur de camion pour avoir tué quatre personnes dans un accident de la route catastrophique. Les critiques de la punition disent qu’Aguilera-Mederos, 26 ans, ne mérite pas de mourir en prison parce qu’il ne voulait pas que la tragédie se produise. Certaines personnes prévoient même des rassemblements.

Aguilera-Mederos a percuté la circulation stationnaire sur l’Interstate 70 à Denver, Colorado, le 25 avril 2019. Miguel Angel Lamas Arellano, 24, William Bailey, 67, Doyle Harrison, 61 et Stanley Politano, 69 ans, chacun est mort dans l’accident. Six autres personnes ont également été blessées. L’accident impliquait quatre semi-remorques et 24 voitures. Un chauffeur a même enregistré le moment effrayant où le camion a filé.

Aguilera-Mederos transportait du bois lorsque ses freins ont lâché. Les procureurs ont déclaré qu’il n’avait pas emprunté une rampe d’accès et que ses actions constituaient des crimes, notamment un homicide au volant, une agression au premier degré et une conduite imprudente causant la mort.

« C’est le résultat du fait que l’accusé n’a rien fait d’autre que de se soucier des autres qui étaient sur la route ce jour-là », a déclaré le procureur de district adjoint. Kayla Wildeman, selon le Denver Post.

Avocat de la défense James Colgan a fait valoir que son client était un conducteur inexpérimenté dépassé par la situation.

«Ça a été difficile. Parfois, on a l’impression d’être la moitié d’une personne », Kathleen Harrison a déclaré lundi dans une déclaration d’impact sur la perte de son mari Doyle, selon KCNC.

Aguilera-Mederos a déclaré qu’il avait demandé à plusieurs reprises à Dieu pourquoi eux et non il étaient morts dans l’accident.

« Pourquoi ai-je survécu à cet accident ? » il a dit.

Juge Bruce Jones a exprimé des sentiments mitigés, affirmant qu’il aurait infligé à Aguilera-Mederos une peine plus courte s’il avait eu le pouvoir discrétionnaire en vertu de la loi. Néanmoins, il a maintenu que le chauffeur du camion s’était toujours engagé dans « une série de décisions terribles, imprudentes ».

Mais aujourd’hui, une pétition de Charge.org compte plus de 4 millions de signatures dimanche pour que Polis commue la peine d’Aguilera-Mederos.

Domingo García, président national de la Ligue des citoyens unis d’Amérique latine, a déclaré avoir envoyé à Polis une lettre demandant une grâce ou une commutation de peine, selon KTRK.

« C’était une erreur judiciaire flagrante », a-t-il déclaré.

Le bureau de Polis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Law&Crime.

Au moins deux rassemblements sont prévus pour protester contre la peine de 110 ans, selon KCNC.

« Veuillez noter qu’il ne s’agit en aucun cas de retirer quoi que ce soit aux familles de ceux qui ont perdu la vie, c’est une tragédie à tous points de vue et nous offrons notre respect et nos condoléances », a écrit un groupe qui a prévu un rassemblement lundi à le Capitole de l’État du Colorado à Denver à 10 heures du matin.

C’est ce qu’on appelle le « Crime » ne correspond pas au temps Mars : Soutenez Rogel Aguilera Mederos. »

Même le comité de rédaction du Denver Post a soutenu que la peine de 110 ans de prison était trop lourde.

« Nous n’avons pas l’intention de saper le verdict du jury – Aguilera-Mederos a effectivement tué quatre personnes et en a blessé grièvement d’autres dans un accident tragique et évitable », ont-ils écrit mercredi. «Mais nous pensons qu’il existe une distinction importante que la loi, telle qu’elle est rédigée, ne permet pas aux jurés ou au juge de faire. L’homme de 26 ans n’était pas ivre. Il ne conduisait pas intentionnellement de manière imprudente parce qu’il était pressé, qu’il était à la recherche d’un frisson ou qu’il fuyait la police. Il n’était même pas plein de rage au volant alors que son semi-camion accélérait de manière incontrôlable sur l’Interstate 70.

Colgan a déclaré jeudi qu’ils prévoyaient de faire appel, selon KCNC.

