Le gouverneur Kemp fait exploser Joe Biden et Stacey Abrams pour les attaques contre l’AG sur la loi électorale – RedState ⋆ .

Les démocrates ont tenté de susciter la colère contre le projet de loi électorale qui vient d’être adopté en Géorgie.

Comme nous l’avons signalé, Joe Biden a mené la charge, appelant à tort la loi «Jim Crow sous stéroïdes», affirmant qu’elle dépassait les droits de vote alors qu’en fait elle les étendait. Il a également été pris dans deux mensonges au sujet de la loi, affirmant à tort qu’elle arrêtait de voter à 17h00 et refusant de donner aux électeurs de l’eau à la ligne, ce qui était une fausse représentation de la loi. Il a été vérifié, mais lui et Jen Psaki ont continué les mensonges.

Les libéraux exhortaient les gens à agir contre l’État à cause de la loi, certains encourageant le boycott. Biden a exhorté la Major League Baseball à déplacer le match des All Star hors de Géorgie et ils l’ont fait.

JUST IN: @MLB annonce qu’il déplacera le All-Star Game and Draft hors d’Atlanta en raison de l’adoption par l’État d’une nouvelle loi électorale la semaine dernière. pic.twitter.com/rBVUQ6FMJG – Ed O’Keefe (@edokeefe) 2 avril 2021

Peu importe que ce soit un mensonge complet et une déformation de la loi, la MLB a agi sans se soucier des faits ou de la réalité, simplement parce que Biden a menti. C’est l’endroit dangereux où nous sommes en ce moment.

Alors, qu’est-ce que la Géorgie a obtenu en votant pour les démocrates? Des gens répandant des mensonges et agissant contre les intérêts des gens et des entreprises de Géorgie.

Cela devrait être un énorme réveil pour les conservateurs. Si la foule réveillée peut intimider la MLB pour qu’elle fasse bouger le jeu All Star avec de la pure fiction, tout est possible. https://t.co/6dqOjzE2Ss – Josh Holmes (@HolmesJosh) 2 avril 2021

Écoutez le sénateur Raphael Warnock (D-GA) nouvellement créé est interrogé sur le boycott de son État. Non seulement ne le ferme pas, mais semble l’encourager, même si «je ne me concentre pas là-dessus» parce qu’il se concentre sur le Sénat.

Raphael Warnock a eu l’occasion d’exhorter les entreprises à ne pas boycotter la Géorgie, mais il a choisi de ne pas le faire. En fait, il les a exhortés à trouver des moyens de s’exprimer. Maintenant, ils l’ont fait et il prétend qu’il aurait souhaité que non. pic.twitter.com/WCl6YiMOVV – Erick Erickson (@EWErickson) 2 avril 2021

Hey, Georgia, c’est le gars pour qui tu aurais voté? Penser que cela ne fonctionnera peut-être pas si bien pour vous.

Stacey Abrams a tenté de faire marche arrière, de maintenir sa critique de la loi mais de s’opposer au boycott de son État. Mais trop peu trop tard, elle a encouragé tout cela. Elle ne peut pas blâmer le GOP pour les mensonges que les démocrates ont répandus.

Ce n’est pas la faute du GOP. C’est votre faute pour répandre de fausses informations flagrantes et faire pression sur une entreprise dans vos demandes. https://t.co/llC80b8wdp – Caleb Hull (@CalebJHull) 2 avril 2021

C’est toi en ce moment. pic.twitter.com/HdqYSmY5mf – Caleb Hull (@CalebJHull) 2 avril 2021

Le gouverneur Brian Kemp a blâmé tout cela aux bons pieds: Joe Biden et les démocrates.

Les Géorgiens – et tous les Américains – devraient pleinement comprendre ce que signifie la décision impulsive de la MLB: annuler la culture et les militants politiques réveillés viennent pour tous les aspects de votre vie, sports compris. Si la gauche n’est pas d’accord avec vous, les faits et la vérité n’ont pas d’importance. – Gouverneur Brian P. Kemp (@GovKemp) 2 avril 2021

Cette attaque contre notre État est le résultat direct des mensonges répétés de Joe Biden et Stacey Abrams au sujet d’un projet de loi qui élargit l’accès aux urnes et garantit l’intégrité de nos élections. – Gouverneur Brian P. Kemp (@GovKemp) 2 avril 2021

C’est ce que vous obtenez lorsque vous soutenez les démocrates.