Le gouverneur Kristi Noem, qui a menacé Biden de vouloir des feux d’artifice au mont. Rushmore, perd gros au tribunal 10z viral

Apparemment, le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, ne se soucie pas du fait que les feux d’artifice du 4 juillet représentent un danger d’incendie pour Mount. Rushmore parce qu’elle a promis de faire appel d’une décision de justice interdisant les engins incendiaires au monument national.

Le juge de district américain Roberto Lange s’est prononcé contre le procès de Noem qui visait le département américain de l’Intérieur (DOI), rapporte Newsweek. Le procès de Noem était une tentative d’annuler le refus du National Park Service (NPS) d’autoriser l’État à utiliser des feux d’artifice lors d’une célébration le 4 juillet au célèbre monument.

Les feux d’artifice et autres pièces pyrotechniques avaient été interdits au mont. Rushmore pendant plus d’une décennie (depuis 2008) en raison de préoccupations concernant les risques pour la santé publique et la sécurité environnementale, mais ont été autorisés en 2020. Étant donné que la pandémie faisait rage aux États-Unis l’année dernière à cette époque, les problèmes de santé étaient compréhensibles. Il y a également eu plus de quelques incendies allumés par des feux d’artifice au fil des ans dans le parc national de 1200 acres parsemé de pins Ponderosa. En 2000 et 2001, il y a eu 17 incendies de ce type.

En mars, le NPS a rejeté la demande du Dakota du Sud, affirmant qu’un feu d’artifice pourrait mettre en danger la santé et la sécurité du monument national et de toutes les personnes qui s’y trouvent. Le NPS a également noté que les tribus amérindiennes locales étaient également opposées aux feux d’artifice.

Mais Noem s’en moque.

« Je suis déçu que le tribunal ait couvert cette action illégale avec la décision d’aujourd’hui. Mais rassurez-vous, ce combat n’est pas terminé », a-t-elle déclaré dans un communiqué publié après la décision de mercredi. “Mon équipe juridique fera appel de cette décision incorrecte afin que nous puissions retourner la célébration des feux d’artifice au mont Rushmore et célébrer l’anniversaire de notre nation au sanctuaire américain de la démocratie pour l’année prochaine et à l’avenir”, a-t-elle ajouté.

Elle se moquait évidemment des risques d’incendie ou des préoccupations des peuples autochtones dont les civilisations ont été détruites par ceux qui recherchent la « démocratie ». Noem a annoncé son intention de poursuivre le 30 avril après avoir affirmé que l’administration Biden n’avait pas répondu à son projet de protocole d’accord pour organiser un événement sûr.

Trump a parlé lors de l’événement de l’année dernière et s’est plaint d'”annuler la culture”, entouré de milliers de ses partisans qui étaient, bien sûr, pour la plupart sans masque.

Et bien sûr, Trump veut soi-disant que son visage soit gravé dans le monument national. Heureusement, il n’y a pas de place supplémentaire pour le visage de qui que ce soit, alors Trump devra emmener sa vanité ailleurs. Tout au long de l’histoire, il sera connu pour sa réponse infructueuse à la pandémie et il n’a tout simplement pas sa place là-haut, pour commencer.