Le gouverneur républicain du Massachusetts, Charlie Baker, ne briguera pas un troisième mandat

Le gouverneur républicain du Massachusetts, Charlie Baker, a annoncé mercredi qu’il ne briguerait pas un troisième mandat en 2022.

Baker, un républicain modéré, a fait son annonce dans une lettre avec le lieutenant-gouverneur républicain Karyn Polito, qui a également déclaré qu’elle ne se présenterait pas.

« Ce fut une décision extrêmement difficile pour nous », a écrit le couple dans la lettre, qui a été obtenue par le Boston Herald. « Nous aimons le travail, et nous respectons et admirons particulièrement les gens de ce merveilleux Commonwealth. »

« Servir en tant que gouverneur et lieutenant-gouverneur du Massachusetts a été le travail le plus stimulant et le plus gratifiant que nous ayons jamais eu », ont écrit les deux. « Nous serons éternellement reconnaissants au peuple de cet État de nous avoir fait ce grand honneur. »

Baker a couru pour la première fois en 2010, mais a perdu de justesse face à l’ancien gouverneur Deval Patrick. Baker s’est de nouveau présenté en 2014, et il a été réélu avec plus de 30 points en 2018.

Alors que Baker était populaire malgré le virage libéral du Massachusetts – il avait une approbation de 56% dans un récent sondage UMass Amherst – il a peut-être eu du mal à remporter une primaire républicaine l’année prochaine. Cette même enquête l’a montré avec seulement 41% d’approbation parmi les républicains du Massachusetts, avec près de la moitié le décrivant comme un « libéral ».

Mais sans Baker ou Polito, les républicains pourraient avoir du mal à occuper le poste de gouverneur dans un État qui a voté pour le président Joe Biden par 33 points en 2020. L’ancien président Donald Trump a approuvé l’ancien représentant de l’État républicain Geoff Diehl en octobre, mais Diehl a perdu de 24 points lorsque il a défié la sénatrice démocrate Elizabeth Warren pour son siège en 2018.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]