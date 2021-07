Le gouverneur Ron DeSantis dévoile le butin « Don’t Fauci My Florida » – tandis que son État se noie dans COVID-19 ⋆ .

Le dernier exemple conservateur de liberté est le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui est fier du travail qu’il fait en tant que directeur de la tournée Sunshine State de COVID-19. Il est tellement fier, en fait, que sa campagne de réélection vend de l’argent en dénigrant le directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses. Parce que… ouais, la mort !

Non, vous ne rêvez pas. Le coronavirus devient à nouveau incontrôlable en Floride, car ses résidents et son gouverneur ne semblent pas intéressés à freiner sa propagation, que ce soit en portant des masques ou en se faisant vacciner, et la variante delta se précipite dans l’espace entre leurs oreilles. Et la réponse du gouverneur est de se moquer des responsables de la santé publique qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin au carnage.

C’est le genre de vision avant-gardiste dont nous avons besoin à la Maison Blanche, non ?

Le fait que Ron DeSantis vende des koozies «Don’t Fauci My Florida» sur son site Web de campagne tandis que l’État dirige la nation dans les nouveaux cas et décès de COVID vous dit tout ce que vous devez savoir sur lui. pic.twitter.com/pThrTUMWqI – Andrew Weinstein (@Weinsteinlaw) 12 juillet 2021

Le Washington Post ajoute :

Alors que la marchandise se concentre sur la Floride avant la course au poste de gouverneur de 2022, DeSantis est considéré comme un favori potentiel pour la nomination présidentielle du GOP en 2024. Un élément clé de son argumentaire : il a résisté aux appels des experts en santé publique pour des mesures plus strictes contre le propagation du coronavirus, suscitant les critiques à gauche et l’éloge de la droite pour garder les écoles et l’économie de son état relativement ouvertes.

Les médias qui espèrent polir les supposées boules de cuivre de DeSantis devront peut-être mettre à jour leurs rapports, car bien que le bilan de DeSantis sur le coronavirus n’ait jamais été excellent au départ, cela empire de manière mesurable.

WFTS-TV, Tampa :

Les cas de COVID-19 augmentent à nouveau en Floride à un rythme dramatique, ce qui fait craindre à un médecin local une quatrième vague imminente. Les chiffres les plus récents pour l’État montrent un total de plus de 2,3 millions de cas, avec 23 747 nouveaux cas la semaine dernière. Le Dr Thomas Unnasch est professeur de santé au College of Public Health de l’USF. « La moyenne mobile ici en Floride est à peu près le double de celle de tout autre État du pays en ce moment », explique le Dr Unnasch.

D’accord, ce n’est pas bon. Eh bien, il s’avère que c’est en fait pire, comme le note The Post.

Le nombre de nouvelles infections à coronavirus a chuté en Floride après que les vaccinations sont devenues largement disponibles, mais elles ont augmenté ces dernières semaines. L’État signale des cas quotidiens près de quatre fois la moyenne nationale – 26 nouvelles infections pour 100 000 habitants, le deuxième nombre le plus élevé du pays. Le dernier taux de mortalité de covid-19 de l’État est presque le double du chiffre national, et il se classe quatrième pour les hospitalisations actuelles.

DeSantis répond à ces chiffres horribles par “Vous voulez acheter un t-shirt ?” Avertissement : si vous vous présentez aux portes nacrées dans un tee-shirt « Don’t Fauci My Florida » en vous demandant ce qui s’est passé, j’imagine que vous allez au moins vous faire gronder.

Il y a aussi quelque chose de vaguement familier à propos de l’image de marque de la campagne DeSantis, mais je ne peux pas tout à fait mettre le doigt (vacciné) dessus.

Bien sûr, étant donné la guerre de la droite contre la science et le bon sens, je suppose que la nouvelle gamme de Cognitive Dissonance Swag de DeSantis fera à peine une brèche dans sa crédibilité. Mais ça devrait ! D’une part, l’économie de la Floride n’a pas particulièrement excellé pendant l’épidémie de coronavirus, malgré les efforts de DeSantis pour promouvoir le virus. La Floride avait le 24e taux de chômage le plus bas en mai, et son taux moyen en 2020 était à peine meilleur que la moyenne nationale.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.