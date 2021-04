Le gouverneur Ron DeSantis prend position contre la gauche radicale et promulgue un “ projet de loi anti-émeute ” ⋆ .

Après un été de troubles en 2020 et d’autres émeutes commençant alors que l’affaire Derek Chauvin touche à sa fin. Avec un autre homme noir tué par un incident avec la police, certains républicains tentent de réprimer les émeutes et sont forts sur le crime.

Aujourd’hui, @GovRonDeSantis a promulgué la loi # HB1, établissant l’équilibre nécessaire pour sauvegarder nos droits constitutionnels de nous rassembler pacifiquement, tout en punissant ceux qui causent la violence dans nos communautés. Le projet de loi garantit également qu’aucune communauté de l’État ne défund la police. – Florida GOP (@FloridaGOP) 19 avril 2021

Parmi ces républicains, il y a le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui n’a pas été l’ami des émeutiers ou des médias et a promulgué un projet de loi anti-émeute, HB 1, qui a été récemment adopté par les deux chambres de la législature de Floride. Les chambres haute et basse de la législature de Floride sont contrôlées par une majorité républicaine.

En janvier, le projet de loi a été présenté à la chambre basse de Floride, la chambre des représentants, enfin jeudi dernier, le Sénat de Floride a adopté le projet de loi en le transférant au bureau du gouverneur DeSantis pour signature.

La station d’information locale de Floride, wfla.com, a rapporté la mesure de ce projet de loi: «Rendre plus difficile pour les villes et les comtés de réduire le financement des forces de l’ordre, en permettant aux élus locaux de contester ces décisions budgétaires et en donnant à l’État le pouvoir d’approuver ou de modifier le budget local:

-Autoriser ces gouvernements locaux à être poursuivis s’ils ne parviennent pas à arrêter une émeute

-Définir «émeute» comme un trouble public violent impliquant 3 personnes ou plus agissant avec une intention commune entraînant des blessures à autrui, des dommages matériels ou un danger imminent de blessures ou de dommages

-Améliorer les peines pour les personnes qui commettent des crimes lors d’une émeute

-Créer un nouveau crime au deuxième degré appelé «émeute aggravée», qui se produit lorsque l’émeute compte plus de 25 participants, cause des lésions corporelles graves ou plus de 5 000 $ en dommages matériels, utilise ou menace d’utiliser une arme mortelle ou bloque les routes par la force ou la menace de la force. »

Comme vous pouvez le voir, ce projet de loi est fort sur la criminalité, dont davantage de républicains devraient prendre note, car une disposition de ce projet de loi empêchera les émeutes et punira ceux qui choisissent de faire des émeutes dans les rues de Floride.

Le sénateur d’État Danny Burgess (R-FL), qui a parrainé le projet de loi, a commenté le projet de loi en disant: «Non seulement avons-nous fait cela pour informer le public de ce qui constitue une émeute, mais aussi pour le faire comprendre aux manifestants et aux forces de l’ordre. où cette ligne dans la loi est tracée ».

Nous devrons voir comment tout cela se déroule. Le gouverneur DeSantis est réélu en 2022 dans un État qui semble être de plus en plus rouge.

