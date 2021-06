Le gouverneur Whitmer annonce que le Michigan est entièrement ouvert aujourd’hui mais qu’elle est en retard à la fête – RedState ⋆ .

Gretchen Whitmer adore faire un spectacle.

Aujourd’hui, le spectacle a été présenté dans la plus grande ville du Michigan, Détroit, sur l’île de Belle Isle, où le gouverneur a annoncé que toutes les commandes de son MDHHS qui avaient fermé certaines parties de l’État étaient terminées. Elle était ravie d’annoncer que le Michigan était revenu à la normale et que tout allait bien.

En quelque sorte.

De WDIV Détroit…

Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, a tenu mardi un briefing pour lever officiellement les restrictions COVID de l’État et rouvrir complètement pour la première fois en 15 mois environ. “Nous abandonnons maintenant les commandes (épidémiques)”, a déclaré Whitmer. « À compter d’aujourd’hui, il n’y a plus de masque ni d’ordre de rassemblement. À compter d’aujourd’hui, il n’y a plus de limites de capacité — à l’intérieur ou à l’extérieur. À compter d’aujourd’hui, notre été Pure Michigan est de retour, et nous pouvons le réaliser. Les commentaires de Whitmer ont été accueillis par les acclamations de la petite foule rassemblée à Belle Isle. Le ton du briefing était, sans surprise, très différent de la plupart des autres tout au long de la pandémie. Parfois, c’était une fête. Whitmer a qualifié cela de « moment important ». “Cela a été une année difficile, terriblement difficile pour nous tous”, a-t-elle déclaré.

Oui, cela a été difficile pour ceux qui n’ont pas été capables d’établir des règles puis de les enfreindre dans un jet privé pour aller rendre visite à papa en Floride, mais je m’éloigne du sujet. Pourtant, c’était là la chose vraiment intéressante à propos de l’annonce « surprise » de la fin du mandat du gouverneur. Tout d’abord, nous devions atteindre un certain taux de vaccination, mais elle a abandonné cette idée pour une ouverture complète le 1er juillet, mais a de nouveau appelé un audible pour aujourd’hui. Pourquoi?

La plupart de l’État avait quitté ces mandats non scientifiques en mars ou avril.

Voici son calendrier initial publié en avril et les pourcentages qui devaient être vaccinés pour reprendre une certaine normalité ici dans l’État des Grands Lacs. Du site de l’état…

*55% des Michiganders (4 453 304 résidents), plus deux semaines

Permet le travail en personne pour tous les secteurs d’activité. * 60% des Michiganders (4 858 150 résidents), plus deux semaines

Augmente la capacité intérieure des stades sportifs à 25 %.

Augmente la capacité intérieure des centres de conférence/salles de banquet/salons funéraires à 25 %.

Augmente la capacité des installations d’exercice et des gymnases à 50 %.

Lever le couvre-feu dans les restaurants et les bars. *65% des Michiganders (5 262 996 résidents), plus deux semaines

Lever toutes les limites de capacité en % d’intérieur, ne nécessitant que la distanciation sociale entre les parties.

Assouplit davantage les limites des rassemblements sociaux résidentiels. *70 % des Michiganders (5 667 842 résidents), plus deux semaines

Lever l’ordonnance sur les rassemblements et les masques faciaux de sorte que le MDHHS n’emploiera plus de mesures d’atténuation générales à moins que des circonstances imprévues ne surviennent, telles que la propagation de variantes résistantes aux vaccins.

Le seul critère atteint par l’État était le seuil de 55%, mais les entreprises du Michigan exigeaient déjà une participation sur place des mois auparavant. Lorsque ce nombre a été atteint, les gens ont haussé les épaules, la plupart étant déjà retournés au travail si nécessaire.

La plupart des entreprises ayant des tarifs de capacité intérieure ne les appliquaient pas depuis le début du printemps. Les restaurants et les gymnases, bien qu’ils ne soient à aucun moment à 100%, étaient certainement pleins à plus de 50% et ignoraient le MDHHS. Les rassemblements sociaux battent leur plein ici et aucune réflexion n’a été donnée aux mandats.

Maintenant, vous pensez peut-être que la raison en est que nous nous dirigeons vers le taux magique d’immunité du troupeau vaccinal de 70 %. Vous auriez tort.

Voici où nous en sommes aujourd’hui avec les taux de vaccination dans l’État. Données fournies par le site de vaccination COVID du Michigan ici…

Les résidents reçoivent une dose de Pfizer ou de Moderna.

Habitants vaccinés 4.804.016 Pourcentage de résidents 55,9%

Nous sommes toujours au niveau de la phase 1 de Whitmer le 22 juin

Notre nombre complet de personnes avec les deux doses de Pfizer ou de Moderna ou l’un des J&J est actuellement le suivant.

Résidents vaccinés 4.383.005 Pourcentage de résidents 51%

Maintenant, les chiffres ci-dessus représentent les personnes vaccinées à partir de 12 ans et plus. Cependant, si vous regardez simplement en haut de la page, vous voyez un grand graphique qui indique 61% avec la première couverture, mais c’est pour les 16 ans et plus. C’est donc encore une fois un tour de passe-passe pour nos gardiens du gouvernement qui essayaient de faire grimper les chiffres à aussi près de 70% avant la célébration du Jour de l’Indépendance le mois prochain.

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, c’est vraiment tout un spectacle. Si les directives Vac to Normal étaient basées sur la science, nous sommes loin des objectifs fixés. Même si le taux d’infection n’est pas près de ce qu’il était pendant le pic, c’est le moment idéal pour que le virus se propage si vous n’êtes pas vacciné. Pourquoi ne pas suivre la science et les données comme l’a fait le gouverneur de Californie Gavin Newsome ?

Peut-être que cela a quelque chose à voir avec le fait que la gouverneure peut lire le calendrier électoral et sait qu’elle a moins de 17 mois avant sa tentative d’élection et elle espère que les gens apprécieront qu’elle ait pris cette noble mesure de nous libérer. En outre, que la majorité de cet État l’a tournée vers le malheur et est passée à autre chose. Le taux de vaccination est une indication claire du fait que le Michigan a cessé d’être nourri par quelqu’un qui enfreint les règles mêmes qu’elle a établies.

Dernière chose ici. Ci-dessous, une photo a été prise lors de la conférence de presse du gouverneur aujourd’hui. Je suis prêt à parier que tout le monde sur cette photo est vacciné, mais ils sont «à distance sociale» par une journée fraîche et venteuse sur une île au milieu de la rivière Détroit. Pourquoi font-ils cela avec le vaccin « sûr et efficace » ?

La conférence de presse de Whitmer annonçant la fin des restrictions COVID le 22 juin 2021 (Crédit : WJBK Fox 2 Detroit)

Comme je l’ai dit au début, ils ont fait un bon spectacle. Heureusement, le Michigan a cessé de le regarder il y a quelque temps.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’annonce de presse ici Fox 2 News Détroit